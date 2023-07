Znana je Berlusconijeva oporoka in kdo dobi njegove milijarde

Milijarder Silvio Berlusconi je umrl 12. junija. Kmalu po njegovi smrti so se v javnosti pojavljala ugibanja o tem, kako je Berlusconi v oporoki razdelil svoje milijardno premoženje. Še zlasti v Italijo so odprtje oporoke nestrpno pričakovali. Datum odprtja je bil večkrat prestavljen, nazadnje pa so jo odprli ta teden v sredo v prisotnosti notarja. Kakšna je vsebina oporoke, so danes objavili italijanski mediji.

Večina finančnega holdinga najstarejšima otrokoma

Večino Berlusconijevega holdinga Fininvest sta dobila njegova najstarejša otroka Pier Silvio in Marina Berlusconi. Oba sta dobila enaka deleža, skupaj pa imata 53 odstotkov Fininvesta. Ta holding upravlja več televizijskih postaj, banko, zavarovalnico, založbo in nogometni klub Monza.

Poleg Pier Silvia in Marine je imel Berlusconi še tri otroke: Barbaro, Eleonoro in Luigija Berlusconija. Tudi ti so dobili deleže, a manjše od Pier Silvia in Marine. V oporoki je Berlusconi določil, da noben posameznik v prihodnosti ne sme sam imeti posrednega nadzora nad holdingom, kot ga je imel sam.

Marti Fascini in bratu je zapustil po sto milijonov evrov

Berlusconi je bil dvakrat poročen, zadnja leta pa je živel z Marto Fascino. Njej je v oporoki zapustil sto milijonov evrov. Podobno vsoto je Berlusconi zapustil tudi svojemu mlajšemu bratu Paolu Berlusconiju. Trideset milijonov evrov pa je dobil Berlusconijev tesni sodelavec in prijatelj Marcello Dell'Utri.

Marina Berlusconi (levo) in Berlusconijeva zadnja partnerica Marta Fascina na pogrebu Silvia Berlusconija. Foto: Reuters

V oporoki je Berlusconi razdelil tudi nepremičnine, ki niso del Fininvesta. Šestdeset odstotkov nepremičnin bosta dobila Pier Silvio in Marina, preostalih 40 odstotkov pa bodo dobili Barbara, Eleonora in Luigi Berlusconi. Najstarejša otroka sta se rodila v Berlusconijevem prvem zakonu s Carlo Dall'Oglio, drugi trije pa v zakonu z Veronico Lario.

Oporoka je bila v nezapečateni ovojnici

Berlusconijevo oporoko, ki je bila v nezapečateni ovojnici, je k notarju prinesla Marta Fascina, datirana pa je z dnem 19. januar 2022. Poleg oporoke je bilo Berlusconijevo sporočilo družini, napisano na dveh listih. To besedilo je napisal, ko je bil na poti v bolnišnico, kjer je pozneje umrl.