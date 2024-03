Velike ruske težave slovenske sosede

Giorgia Meloni je znana po svojih odločnih govorih v podporo napadeni Ukrajini. Kijev je obiskala nekaj mesecev potem, ko je oktobra 2022 postala premierka. Znova je obiskala ukrajinsko prestolnico letos ob drugi obletnici ruske invazije.

Melonijeva odločna v Kijevu

Ob letošnjem obisku Kijeva je Melonijeva napovedala, da bo pomoč Ukrajini ena od osrednjih tem skupine G7, ki združuje najbogatejše industrijske države na svetu. "Ta država je del naše domovine in prispevali bomo svoj delež k njeni obrambi," je odločno dejala v Kijevu.

Toda odločne izjave Melonijeve so v nasprotju s količino pomoči, ki jo je Italija pošiljala Ukrajini od začetka vojne. Pogled na številke pokaže, da nobena druga članica G7 Ukrajini ni zagotovila manj pomoči kot Italija. Celo na tisoče kilometrov oddaljeni Kanada in Japonska sta po pomoči daleč pred Rimom, piše nemški medij Die Welt.

Italija šele na 17. mestu

Italija je Ukrajini od začetka vojne dala finančno, humanitarno in vojaško pomoč v višini 1,3 milijarde evrov, kar zadostuje šele za 17. mestu med državami donatorkami, čeprav ima naša zahodna soseda tretje najmočnejše gospodarstvo v EU. Če zanemarimo zaveze na ravni EU in pogledamo samo dvostransko obljubljeno pomoč, je Italija v še slabšem položaju.

Giorgia Meloni je skupaj s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem in belgijskim premierjem Alexandrom De Croojem ob drugi obletnici vojne v Kijevu obiskala ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Foto: Guliverimage

Francija, ki ima podobno katastrofalne številke, lahko vsaj trdi, da Kijevu dobavlja ključno orožje z dobavo tankov in raket dolgega dosega. Hkrati lahko Francija opozarja na stroške vzdrževanje jedrskega odvračanje, od katerega ima korist vsa Evropa, piše Die Welt.

Ukrajina se izogiba grajanju Italije

Toda medtem ko je Ukrajina vedno znova močno pritiskala na države, kot je Nemčija, naj pošljejo več orožja, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski vedno hvalil italijansko simbolično podporo ter ni nikoli omenjal njene majhne pomoči.

Verjetno zato, ker je Ukrajina doslej z veseljem štela Italijo med svoje zaveznice, saj ima država tradicionalno zelo tesne vezi z Rusijo, ki še vedno niso povsem izginile. Melonijeva vladna koalicija vključuje konservativno stranko Naprej Italija in desno populistično stranko Liga, ki sta bili do izbruha vojne znani kot odkriti prijateljici Rusije.

Proruska Salvinijeva Liga

Pri Naprej Italiji se je ta vtis proruske usmerjenosti spremenil, odkar je umrl ustanovitelj stranke Silvio Berlusconi, ki je bil osebni prijatelj Vladimirja Putina. Po njegovi smrti je stranko prevzel proevropski Antonio Tajani, ki sledi Melonijevi strategiji podpore Ukrajini.

Nekdanji dolgoletni italijanski premier Silvio Berlusconi je imel prijateljske stike z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Foto: Guliverimage

V Ligi pa je stanje še vedno nejasno. Vodja stranke Matteo Salvini se je tako v izjavi po smrti ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega spraševal, ali je Putinova vlada dejansko odgovorna za njegovo smrt.

Zelenski o "Putinovih prijateljih" v Italiji

Med obiskom Melonijeve v Kijevu je postalo jasno, da je zgolj retorična italijanska podpora za Zelenskega morda dolgoročno premalo. Zato je – morda tudi pod vtisom Salvinijevih dvoumnih izjav – dejal, da je v Italiji preveč Putinovih prijateljev in da je treba proti njim ukrepati.

Zelenski je na skupni novinarski konferenci z Melonijevo pozval k javni zavrniti trditev Putinovih prijateljev in preklicu njihovih vizumov. V ta namen Kijev pripravlja seznam ruskih propagandistov, ki ne zadeva zgolj Italije. "To je dolg seznam in želimo ga predstaviti Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu, voditeljem EU in ZDA," je dejal ukrajinski predsednik.

Vodja Lige Matteo Salvini velja za proruskega politika. Pred ruskim napadom na Ukrajino februarja 2022 je med drugim zagovarjal odpravo protiruskih sankcij, ki so jih zahodne države uvedle po ruski enostranski priključitvi Krima leta 2014. Na fotografiji: obisk Salvinija v Moskvi oktobra 2014. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Prihodnost bo pokazala, ali bo ta seznam imel kakšne konkretne posledice v Italiji. Verjetno so ukrepi Rima proti v Italiji živečim osebam, ki so blizu Rusiji, malo verjetni, dokler bo Liga del vladajoče koalicije in bo razpoloženje med Italijani Rusom bolj naklonjeno, kot to skuša predstaviti Melonijeva v tujini, še piše Die Welt.

Italija zmanjšuje izdatke za obrambo



Italija bo verjetno tudi letos zmanjšala izdatke za obrambo, potem ko je lani za to namenila 1,46 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), je v sredo v poslanski zbornici v Rimu povedal italijanski obrambni minister Guido Crosetto, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Italija se tako oddaljuje od cilja, da bo do leta 2028 za obrambo namenila najmanj dva odstotka BDP. Kot je v odgovoru na poslansko vprašanje v sredo pojasnil Crosetto, so izdatki za obrambo upadli z 1,59 odstotka BDP leta 2020 na 1,46 odstotka BDP leta 2023, letos pa se bodo verjetno še zmanjšali. "To ni novica, ki bi me razveselila," je dodal.



STA