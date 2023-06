Umrl je Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, vodja desnosredinske koalicijske stranke Naprej Italija, je trpel za kronično mieloično levkemijo (KML), redko vrsto krvnega raka. V bolnišnici je bil od petka, ko so sporočili, da so ga sprejeli zaradi rednih pregledov zaradi levkemije, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V zadnji letih je bil Berlusconi večkrat hospitaliziran. Leta 2016 je prestal operacijo na odprtem srcu, tri leta kasneje pa je imel še operacijo na črevesju. Leta 1997 so mu operirali tumor na prostati. Leta 2021 je bil večkrat hospitaliziran, tako zaradi težav s srcem kot zaradi bolezni covid-19 in povezanih zapletov.

Silvio Berlusconi je leta 1994 ustanovil politično stranko Naprej Italija in še istega leta postal predsednik vlade. Foto: Reuters

Trikrat na čelu italijanske vlade

Ime si je ustvaril z izgradnjo medijskega imperija v začetku 90. let in kot lastnik nogometnega kluba AC Milan. V politiko je vstopil po zmagi na volitvah leta 1994 in hitro postal eden najbolj priljubljenih politikov.

Premierski položaj je zasedel trikrat, na čelu vlade pa je bil skupno devet let. Je tudi edini italijanski premier po drugi svetovni vojni, ki mu je uspelo na položaju ostati celoten petletni mandat, in sicer med letoma 2001 in 2006. Premier je bil tudi leta 1994 ter med letoma 2008 in 2011. Bila je tudi poslanec in senator v italijanskem parlamentu ter evropski poslanec.

Njegovo dolgoletno politično kariero so zaznamovali vzponi in padci, pa tudi številne afere. Na politični sceni je vztrajal kljub starosti in težavam z zdravjem.

Silvio Berlusconi ob boku novoizvoljene predsednice vlade Giorgie Meloni. Foto: Guliverimage