Berlusconi zapustil oddelek intenzivne nege

Nekdanji italijanski premier in vodja desnosredinske koalicijske stranke Naprej Italija Silvo Berlusconi, ki trpi za kronično mieloično levkemijo (KML), redko vrsto krvnega raka, je zapustil oddelek intenzivne nege v milanski bolnišnici, od koder so ga premestili na običajni oddelek, je v nedeljo sporočil njegov brat Paolo Berlusconi.

"Vse je v redu," je za italijanski časnik Corriere della Sera in tiskovno agencijo Adnkronos povedal brat nekdanjega premierja. V nedeljo so ga "premestili na oddelek za običajno oskrbo", so še zapisali pri časniku, pri čemer so se sklicevali na vire blizu družine 86-letnega politika in medijskega mogotca, poročajo tuje tiskovne agencije.

V bolnišnico so ga sprejeli v začetku marca

Berlusconija so v milansko bolnišnico San Raffaele zaradi kardiovaskularnih težav in težav z dihanjem sprejeli v začetku meseca. Njegov zdravnik je kmalu po sprejemu v bolnišnico sporočil, da politik trpi za KML in okužbo pljuč. Ob tem je pojasnil, da ga na intenzivni negi zdravijo zaradi okužbe, ki je posledica levkemije, s katero se Berlusconi sicer spopada že nekaj časa.

Berlusconija so leta 2016 operirali na srcu, spopadel pa se je tudi že z rakom na prostati. Leta 2021 je bil večkrat hospitaliziran, tako zaradi težav s srcem kot zaradi covid-19, ki ga je takrat opisal kot najnevarnejši izziv njegovega življenja.

Desničarski populistični politik je bil med letoma 1994 in 2011 štirikrat predsednik italijanske vlade v različnih časovnih presledkih, njegova stranka pa je tudi del trenutne vladne koalicije pod vodstvom premierke Giorgie Meloni.