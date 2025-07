Triintridesetletni italijanski krilni igralec Achille Polonara preživlja eno najtežjih obdobij svojega življenja. Potem ko so mu v sezoni 2023/24 diagnosticirali raka na modih, od katerega si je uspešno opomogel in se vrnil na igrišče, je sledil še en šok. Ob koncu minule sezone ga je doletela diagnoza mieloične levkemije.

Potem ko je novica junija zaokrožila med košarkarsko sredino, pa je Polonara zdaj v intervjuju za La Gazzetto dello Sport prvič spregovoril o svoji diagnozi in posledicah, ki jih je ta pustila. "Zlomljen sem. Po dveh letih boja proti tumorju se mi je svet podrl, ko sem izvedel, da imam še hujšo bolezen. Začel sem razmišljati: 'Zakaj jaz? Kaj sem naredil narobe?' Ob tej bolezni je bilo vse, kar sem prej prestal, nič. Ko sem slišal 'levkemija', sem takoj pomislil na smrt. To je grozljivo," je dejal član Virtusa, ki je za diagnozo izvedel junija med polfinalom italijanske Lege A.

Poklon Polonari po koncu finala. Foto: Guliverimage

"Vse se je spremenilo na predvečer tretje tekme proti Milanu. Tisti dan sem imel rutinske preglede in ultrazvočno preiskavo, ki jo sicer opravim vsakih šest mesecev. Vse se je zdelo normalno. Vendar sem še isti večer v hotelu imel telesno temperaturo 38,1. Obrnil sem se na ekipnega zdravnika, ki je prišel v sobo. Povedal mi je, da je ena od vrednosti nizka, zato smo se odločili, da se vrnemo v Bologno na nadaljnjo analizo. Naslednje jutro so me sprejeli v bolnišnico. Sprva so mislili, da gre za mononukleozo. Potem pa je prišla diagnoza, ki jo zdaj poznajo vsi: mieloidna levkemija," je dejal Polonara, ki je od leta 2023 član Virtusa, ki je letos tudi osvojil italijansko prvenstvo, zmago pa posvetil Polonari.

33-letni Italijan je za La Gazzetto dello Sport še dejal, da si je letošnje poletje želel preživeti v dresu reprezentance. Italija bo na evropskem prvenstvu v prvem delu igrala v skupini C na Cipru proti gostiteljem, Gruziji, Španiji, Grčiji ter Bosni in Hercegovini. "Res mi je žal, da nisem del ekipe, ampak seveda bom to poletje navijač številka ena reprezentance. Čaka me še ena bitka, ki jo moram dobiti, če bo šlo reprezentanci dobro na prvenstvu, pa mi bo to zagotovo dalo še več moči za moj lastni boj," je še dodal Polonara.

Pred prihodom v Bologno je sicer igral še za Žalgiris, Efes, Fenerbahče, Baskonio, Dinamo Sassari, Reggiano, Varese in Teramo.

Širši seznam italijanske reprezentance za Eurobasket 2025: Donte DiVincenzo (Minnesota Timberwolves), Marco Spissu (Casademont Saragozza), Dame Sarr (Duke University NCAA), Stefano Tonut (Emporio Armani Milano), Danilo Gallinari (Vaqueros de Bayamon), Nicolo Melli (Fenerbahče Istanbul), Simone Fontecchio (Miami Heat), Giampaolo Ricci (Emporio Armani Milano), Matteo Spagnolo (Alba Berlin), Gabriele Procida (brez kluba), Saliou Niang (Virtus Bologna), Giordano Bortolani (Acqua San Bernardo Cantu), Guglielmo Caruso (Napoli), Momo Diouf (Virtus Bologna), Riccardo Rossato (Trapani Shark), Luca Severini (Reggio Emilia), Nikola Akele (Virtus Bologna), Alessandro Pajola (Virtus Bologna)

