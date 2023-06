Slovo od Berlusconija #video #foto

"Silvio Berlusconi je bil zagotovo človek politike. Toda kaj lahko v tem času, ko se poslovimo od Berlusconija in molimo, rečemo o njem? Bil je človek poln življenja, ljubezni in veselja," je na pogrebu dejal milanski nadškof Mario Delpini.

Marta Fascina in Marina Berlusconi Foto: Reuters

Ob krsti so stali njegovi otroci Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora in Luigi ter njegova partnerica Marta Fascina. Slovesnosti so se udeležili tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella, premierka Giorgia Meloni, zunanji minister Antonio Tajani, delegacija opozicijske levosredinske Demokratske stranke (PD) z vodjo Elly Schlein na čelu ter Berlusconijeva bivša žena Veronica Lario.

Italijanski predsednik Sergio Mattarella ob izreku sožalj. Na fotografiji Marta Fascina, Pier Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi in Paolo Berlusconi. Foto: Reuters

Pogreba naj bi se udeležili tudi politiki iz tujine, med njimi madžarski premier Viktor Orban in katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani. Ni pa bilo vodje opozicijskega Gibanja pet zvezd in nekdanjega premierja Giuseppeja Conteja, Nicole Fratoiannija iz stranke Italijanska levica ter vodje Zelenih Angela Bonellija, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Na milanskem trgu pred gotsko katedralo sta bila postavljena dva velika zaslona, ki sta tisočim omogočila spremljanje pogrebne slovesnosti.

Več kot milijon ljudi si je slovesnost ogledalo na televiziji. Foto: Reuters

Berlusconi, ki je bil eden najbogatejših Italijanov, je bil desetletja v vrhu italijanske politike. Kljub številnim korupcijskim in drugim aferam ter sojenjem, pa tudi zdravstvenim težavam, je vse do konca ostal v politiki kot vodja vladne desnosredinske stranke Naprej Italija, senator in evropski poslanec. Med letoma 1994 in 2011 je vodil štiri vlade.

Barbara Berlusconi Foto: Reuters

Foto: Reuters