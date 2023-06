Pokopali bodo Berlusconija, v Italiji dan žalovanja

Na javnih poslopjih po državi ter na italijanskih diplomatskih predstavništvih v tujini so v znak žalovanja italijanske zastave in zastave Evropske unije izobešene na pol droga.

Na pogrebu okoli dva tisoč ljudi

Državni pogreb se bo začel ob 15. uri, v milanski stolnici pa se ga bo po napovedih italijanske tiskovne agencije Ansa udeležilo okoli dva tisoč ljudi, ob svojcih med drugim tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella in premierka Giorgia Meloni s številnimi člani vlade. Udeležili se ga bodo tudi politiki iz tujine, med njimi madžarski premier Viktor Orban, v imenu Evropske komisije pa evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni.

Na trgu pred gotsko katedralo bodo postavili dva velika zaslona, ki bosta omogočila, da bodo ljudje lahko spremljali pogrebno slovesnost. Na trg naj bi predvidoma dovolili 20 tisoč ljudem.

Berlusconi, ki je bil eden najbogatejših Italijanov, je bil desetletja v vrhu italijanske politike. Kljub številnim korupcijskim in drugim aferam ter sojenjem, pa tudi zdravstvenim težavam, je do konca ostal v politiki kot vodja vladne desnosredinske stranke Naprej Italija, senator in evropski poslanec. Med letoma 1994 in 2011 je vodil štiri vlade.