Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruskega predsednika Vladimirja Putina obtožil, da mu ne gre za mir, ko predlaga kratke prekinitve ognja. To je predlagal tudi na dan zmage 9. maja, ko bodo v Moskvi številni tuji državniki. Zelenski je poudaril, da bo za njihovo varnost odgovorna Rusija.

Zavrnil le tridnevno premirje

Zelenski je znova zavrnil tridnevno prekinitev ognja, ki jo je Putin v ponedeljek napovedal od 8. do 10. maja. Prekinitev ognja bi sovpadala z dnevom zmage nad nacistično Nemčijo 9. maja, ko se bodo parade ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne v Moskvi udeležili številni tuji državniki. Med njimi bosta tudi kitajski in brazilski predsednik Ši Džinping in Luiz Inacio Lula da Silva.

Ukrajinski predsednik je ponovil, da je Kijev pripravljen na popolno prekinitev ognja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajina "ne bo pomagala Putinu pri igranju iger, da bi ustvaril prijetno vzdušje za svoj izhod iz izolacije 9. maja" ter da bi pomiril in zagotovil varnost voditeljem, ki bodo prišli v Moskvo, je poudaril.

Rusi z incidenti, krivi pa Ukrajinci?

"Ne vemo, kaj bo Rusija storila na ta dan. Lahko sproži požare, eksplozije, nato pa obtoži nas," je opozoril.

"Naše stališče do vseh držav, ki so ali bodo 9. maja potovale v Rusijo, je zelo preprosto – ne moremo prevzeti odgovornosti za to, kar se dogaja na ozemlju Ruske federacije. Oni (Rusija, op. p.) zagotavljajo vašo varnost," je dejal Zelenski.