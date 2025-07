V Gondomarju na Portugalskem so pokopali tragično preminula nogometaša, 28-letnega člana Liverpoola Dioga Joto in njegovega brata 25-letnega Andreja Silvo, ki je igral za portugalskega drugoligaša Penaflel. Umrla sta v sredini prometni nesreči.

V Liverpoolu se je Joti poklonil tudi trener Evertona, David Moyes. Foto: Reuters Ob družinskih članih so se pogreba udeležili številni njuni sedanji in nekdanji soigralci, največ je bilo nogometašev Liverpoola, za katerega je igral Jota, ter portugalskih reprezentantov. Posloviti se je prišel tudi portugalski selektor Roberto Martinez. Pred cerkvijo pa so se zbrali tudi domačini iz Gondomarja, kjer sta odraščala.

Tudi v soboto so se pred stadionom Anfield zbirali navijači Liverpoola, ki si želijo, da bi klub upokojil njegovo številko. Na zelenici pred stadionom se je nabralo že na tisoče dresov, šalov, šopkov … Cvetje je prinesel tudi trener mestnega tekmeca Evertona, David Moyes.

Poglejte nekaj pretresljivih posnetkov s pogreba v Gondomarju:

V Liverpoolu se pred Anfieldom še naprej zbirajo navijači:

Foto: Reuters