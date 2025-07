Cristiano Ronaldo je bil velik prijatelj umrlega nogometaša, ki je umrl v prometni nesreči blizu kraja Zamora. Ronaldo in Mota sta bila šest let soigralca v portugalski reprezentanci.

"To nima smisla. Ravno zdaj sva bila skupaj v reprezentanci in pravkar si se poročil. Tvoji družini, ženi in otrokom izrekam sožalje in jim želim, da bi imeli vso moč tega sveta. Vem, da boš vedno z njimi. Počivajta v miru, Diogo in Andre. Vsi vaju bomo pogrešali," je zapisal eden najboljših nogometašev vseh časov.

Tragično novico je preko X pospremil tudi prvi košarkarski zvezdnik lige NBA LeBron James, manjšinski delničar Liverpoola. "Moje molitve so z njegovimi najdražjimi v tem težkem času! YNWA (Nikoli ne boš hodil sam, himna Liverpoola, op. STA) JOTA!"

My prayers goes out to his loved ones during this time! May you all be guided and protected! YNWA JOTA!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾❤️ https://t.co/B3tYVJJxkA