Tisoči se poslavljajo od Dioga Jote #video

V Liverpoolu in na Portugalskem tisoči žalujejo za tragično preminulim nogometašem Liverpoola in portugalske reprezentance Diogom Joto. V vežico v domači Gondomar je prišel tudi portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa, pred stadionom Anfield pa navijači v solzah polagajo njegove drese, šale, cvetje …

Foto: Reuters Diogo Jota in njegov brat Andre Silva sta v četrtek zgodaj zjutraj umrla v prometni nesreči. V Gondomar na Portugalskem sta se prišla od njega poslovit tudi portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa in premier Luis Montenegro. Pokojnega 28-letnega nogometaša Liverpoola in portugalske reprezentance bodo pokopali v soboto.

Pretresljivi posnetki prihajajo tudi izpred stadiona Anfield v Liverpoolu, kjer mlado in staro joče za Joto. Cvetje, dresi, šali, na roke napisana sporočila … Prihajajo tudi navijači mestnega tekmeca Evertona s sporočilom, da je žalovanje združilo mesto.

Od Jote se je prišel poslovit tudi portugalski predsednik:

Poglejte, kako se od Dioga Jote poslavljajo v Liverpoolu: