Po tragični nesreči, v kateri sta umrla brata Diogo in Andre Jota, v javnost prihaja vse več podrobnosti okoliščin nesrečnega dogodka. Med drugim tudi to, da so zvezdniku Liverpoola Diogu zdravniki po operaciji odsvetovali letenje, zato sta bila z bratom namenjena na trajekt v Santanderju, s katerim bi priplula na Otok. Tam bi moral Diogo v ponedeljek začeti priprave na novo sezono. Pred stadionom Anfield je čustveno, navijači polagajo cvetje, šale in spominke.

Napadalec Liverpoola in portugalske reprezentance Diogo Jota ter njegov brat Andre, prav tako nogometaš, sta bila malo po polnoči udeležena v tragični nesreči. Lamborghiniju, v katerem sta potovala, naj bi ob prehitevanju počila pnevmatika, zaradi česar je zdrsnil s ceste in zagorel, brata pa sta v nesreči umrla.

Na poti na trajekt v Santdanerju

CNN zdaj poroča, da sta bila namenjena iz Porta v Santander, da bi ujela nočni trajekt, s katerim bi odplula do Anglije, pot do cilja pa nato nadaljevala z avtomobilom. 28-letni Diogo bi se v ponedeljek pridružil Liverpoolu na predsezonskih pripravah, a do tja ni nikoli prispel.

Po operaciji so mu odsvetovali letenje

Ameriški medij poroča, da sta se za ta način potovanja odločila, ker so zdravniki zvezdniku Liverpoola po operativnem posegu odsvetovali letenje.

"Prestal je operacijo pljuč in po njej so mu odsvetovali letenje. Bil je na poti v severnošpansko pristaniško mesto Santander, da bi se s trajektom odpravil v Združeno kraljestvo in po prihodu tja pot nadaljeval z avtomobilom. Z bratom je bil na poti v Liverpool," je dejal športni urednik CNN za Portugalsko Rui Laura.

Tuji mediji in novinarji poročajo, da so mu zdravniki zaradi operacije na pljučih odsvetovali letenje, zato je bil z avtomobilom namenjen do trajekta, s katerim bi odpotoval v Anglijo. Foto: Guliverimage

Jota naj bi bil vajen tovrstnega potovanja. "Včasih se je raje odločil za potovanje po cesti, saj je imel nekaj težav s pljuči, a nič resnega. Kot vemo, obstaja trajekt, ki povezuje jug Anglije s Španijo," pa je za portugalski kanal CMTV dejal novinar Victor Pinto.

Tudi na Portugalsko naj bi pripotoval s trajektom in avtomobilom

Kot poroča BBC, naj bi Diogo prav tako s trajektom in avtomobilom pred časom pripotoval na Portugalsko, kjer se je pred manj kot dvema tednoma poročil z dolgoletno partnerko Rute Cardoso, s katero imata tri majhne otroke.

Žalost pred Anfieldom

Pred stadionom Anfield se zbirajo navijači, ki težko verjamejo tragediji, in v spomin na preminula brata polagajo cvetje, šale in spominke.

Prizori izpred stadiona v Liverpoolu:

