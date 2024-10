Še lani je bil leta 1977 v Innsbrucku rojeni nepremičninski vlagatelj Rene Benko tretji najbogatejši Avstrijec. Nato pa je konec lanskega leta šlo v stečaj njegovo podjetje Signa, marca letos pa je še sam končal v osebnem stečaju. Zdaj je premoženje poslovneža z na videz slovenskim priimkom na razprodaji na dražbi. Pred dnevi se je tako na dražbi znašlo osem njegovih dragocenih ur, vodni skuter, čoln (tega je imel nekoč pri svoji vili ob Gardskem jezeru) in veliko manšetnih gumbov.

Rene Benko je odraščal v tirolski prestolnici Innsbruck. Oče, čigar predniki so imeli še madžarski priimek Benkö (Benko ima torej po dozdajšnjih podatkih madžarske korenine, ne slovenskih, op. p.), je bil mestni uslužbenec, mati pa vzgojiteljica v vrtcu.

Mladi podjetnik, ki prenavlja podstrešja

Srednje šole mu ni uspelo dokončati. Namesto tega je začel delati v podjetju AWD, kjer je po telefonu prodajal življenjska zavarovanja in naložbe. Leta 1999 (po drugih podatkih januarja 2000), ko je bil star 22 let, je ustanovil svoje prvo podjetje.

Madžarski priimek Benkö (tudi Benkő) je tako kot Benko (ta različica je znana med drugim pri Slovencih, Slovakih, Hrvatih, Ukrajincih in Rusinih) izpeljan iz osebnega imena Benedikt (madžarska različica Benedikta je Benedek).

Najprej je podstrešja starih stanovanjskih hiš iz časov Avstro-Ogrske v Innsbrucku in na Dunaju preurejal v razkošna stanovanja. Poslovni model je bil preprost: lastnikom stanovanj je obljubil, da bo namestil dvigala. V zameno je mladi podjetnik podstrešja dobil poceni oziroma brezplačno, piše nemška poslovna revija Manager Magazin.

Vzpon k bogastvu

Sekira mu je padla v med, ko je leta 2001 spoznal 29 let starejšega multimilijonarja Karla Kovarika, čigar družina je nekoč v Avstriji imela mrežo 134 bencinskih črpalk. Srečala sta se, ker je Kovarikov svak kupil eno od Benkovih podstrešnih stanovanj.

Kovarik je v Benkovo ​​podjetje, ki se je takrat imenovalo še Immofina (leta 2006 se je preimenovalo v Signo), vložil 25 milijonov evrov. Mladeniču je tudi pomagal odpirati vrata bank.

Posel je rasel in Benko je obogatel. Kupil je svoj prvi ferrari, oblačiti se je začela v draga oblačila. Še uspešnejši je postal, ko je za Benka izvedel upokojeni direktor tirolske Volksbank Helmut Holzmann. Benku je pomagal izbrati svetovalnih odbor izkušenih poslovnežev. Med njimi je bil tudi nekdanji avstrijski svetovni prvak v smuku Harti Weirather.

Benko postane znan po vsej Avstriji

Svoj prvi veliki nepremičninski posel je Benko sklenil leta 2004, ko je bil star 27 let. Kupil je veleblagovnico Kaufhaus Tyrol, kamor je v otroštvu po sladkarije prihajal skupaj s svojim dedkom. Staro stavbo veleblagovnice je porušil leta 2005 in do leta 2010 zgradil novo.

Potem ko je obogatel, je Benko živel na veliki nogi. Med drugim je zbiral Picassove slike in kupil jahto Roma za okoli 40 milijonov evrov. Seveda je imel tudi zasebno letalo. Vse to je zdaj moral prodati. Na fotografiji: vila v kraju Igls južno od Innsbrucka, kjer prebiva Benko. Foto: Guliverimage

Arhitekt nove veleblagovnice je bil britanski zvezdniški arhitekt David Chipperfield, ki pogosto sodeluje z Benkom. Nakup innsbruškega Kaufhausa je bil prvi posel, zaradi katerega je Benko postal znan po vsej Avstriji.

Sodelovanje z bogatim grškim ladjarjem

Leta 2007 je spoznal grškega ladjarja Georgea Economouja, ki ga je zanimalo vlaganje v nepremičnine. Grk je postal njegov dotedanji najpomembnejši finančni partner. S pomočjo njegovega denarja je Benko začel velike projekte na Dunaju.

Z Economoujem se je leta 2011 neuspešno potegoval za nakup nemške trgovske verige Kaufhof. Je pa leta 2012 Signi uspel nakup 17 veleblagovnic za 1,1 milijarde evrov. Med njimi je najbolj znana KaDeWe v Berlinu, ki je druga največja nemška in hkrati druga največja veleblagovnica v Evropi, za Harrodsom v Londonu.

Sodelovanje z izraelskim milijarderjem in Arabci

KaDeWe je Benko kupil skupaj z izraelskim prodajalcem diamantov in milijarderjem Benyjem Steinmetzem. Z njim se je spoznal na družabnem dogodku ob robu smukaške tekme v Kitzbühelu leta 2007.

Benkova Signa je znana po nakupih znanih nakupovalnih središč, ki jih je potem prenovila, oddajala ali pa prodala naprej. Leta 2012 je Signa kupila največjo nemško veleblagovnico KaDeWe v Berlinu (na fotografiji). Leta 2019 je Benkova Signa kupila tudi polovico znane Chryslerjeve stolpnice v New Yorku. Foto: Guliverimage

Steinmetz, ki živi v Ženevi, je z Benkom in Economoujem začel sodelovati leta 2012. Benko je v Signo pripeljal tudi državni sklad iz Abu Dabija (Združeni arabski emirati).

Že leta 2016 je Signa večinski del KaDeWe prodala naložbenemu skladu iz Tajske, ki je po stečaju Signe letos prevzel še preostali delež.

Korupcijska afera in enoletna pogojna kazen

Leta 2012, ko je kupil KaDeWe, se je Benko znašel tudi sredi korupcijske afere. Zaradi poskusa podkupovanja je bil obsojen na enoletno pogojno kazen. Sodbo je leta 2014 potrdilo vrhovno sodišče na Dunaju, vendar to ni zmanjšalo zaupanja vlagateljev v Benkove sposobnosti.

Korupcijska afera se je začela tako, da je Benkov prijatelj, davčni svetovalec in nekdanji politik FPÖ Michael Passer stopil v stik s tedanjim hrvaškim premierjem Ivom Sanaderjem.

Sanader in Berlusconi

Hrvaški premier naj bi se nato povezal s takratnim italijanskim premierjem Silviom Berlusconijem. Za to naj bi Hrvat dobil 150 tisoč evrov honorarja. Berlusconija naj bi prepričal, da bi na italijanski davčni urad vplival v zadevi, v katero je bila vpletena Signa.

Benko je spletel tesne stike z avstrijskimi politiki. Na fotografiji iz junija 2016 ga vidimo skupaj z nekdanjim socialdemokratskim avstrijskim kanclerjem Alfredom Gusenbauerjem (levo) in nekdanjim avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem iz vrst Avstrijske ljudske stranke (ÖVP). Kurz je postal avstrijski kancler leta 2017. Gusenbauer je bil pred stečajem Benkov prijatelj in član nadzornega odbora Signa Holdinga. Tudi nekdanja avstrijska podkanclerka Susanne Riess-Hahn (nekdaj FPÖ) je bila tudi nekdaj članica nadzornega odbora. Njen mož je dozdajšnji evropski komisar iz Avstrije Johannes Hahn (ÖVP). Njen nekdanji mož je Michael Passer (FPÖ), ki je prav tako sodeloval z Benkom. Foto: Guliverimage

Zadeva je prišla v javnost, ker sta Passer in Sanader sestavila pisno pogodbo, ki so jo pozneje v Sanaderjevem sefu našli hrvaški preiskovalci, piše Manager Magazin.

Vodenje Signe iz ozadja

Benko je zanikal krivdo, je pa leta 2012 na videz izstopil iz operativnega vodenja Signe in uradno postal svetovalec. V resnici je še vedno imel v svojih rokah škarje in platno podjetja. Benko je sicer znan kot deloholik, ki je obseden s podrobnostmi. Delal je od 18 do 20 ur na dan. Veliko je zahteval tudi od svojih podrejenih.

Leta 2014 je Signa dokončno prevzela nemško verigo trgovin Karstadt, ki ima sedež v Essnu. Leta 2019 se je Karstadt združil s kölnsko verigo trgovin Galeria Kauhof, katere lastnik je tudi postala Signa. Ta je že leta 2020 prodala del trgovin nove trgovske verige Galera Kaufhof Karstadt, letos pa je šel v prodajo še preostali del.

Benkova strategija in pandemijski udarec

Kot piše singapurski Business Times, je bil del Benkove strategije nakup trgovskih verig v težavah, skupino Signa pa je prikazoval kot rešiteljico. Bolj kot trgovine so Benka zanimale lokacije, na katerih stojijo, da bi jih lahko preuredil.

Leta 2021 je Signa začela graditi 245 metrov visoki nebotičnik v Hamburgu, ki je dobil angleško ime Elbtower (Stolp ob Labi po slovensko). Stoji v delu Hamburga, ki se po novem imenuje HafenCity. Nebotičnik naj bi bil zgrajen do leta 2026, a so se dela zaradi stečaja Signe ustavila. Pred začetkom je bil projekt Stolpa ob Labi ocenjen na 950 milijonov evrov. Foto: Guliverimage

V času pandemije, ki se je začela leta 2020, je Signa prejemala subvencije za ohranitev podjetij, vendar so mnoga propadla kmalu po tem, ko je zmanjkalo sredstev.

Temni oblaki nad Benkom

Novembra lani je Business Times pisal, da je Benku uspelo ustvariti zvezdniški portfelj, ki vključuje delno lastništvo v newyorški stavbi Chrysler, Selfridges v Londonu in KaDeWe v Berlinu, da pa njegov 23 milijard evrov vreden imperij ogroža strupena kombinacija padajočih vrednotenj, naraščajočih stroškov financiranja in pomanjkanja likvidnosti.

Novembra lani je Benko sporočil, da je nadzor nad svojim Signa Holdingom predal strokovnjaku za prestrukturiranje. Obljubil je, da bo podprl prizadevanja za preobrat, njegov družinski sklad pa bo ostal največji delničar in obdržal nekaj vpliva na druge vlagatelje. Benkov družinski sklad ima 85 odstotkov delnic Signe.

Največji stečaj v avstrijski zgodovini

A že čez nekaj tednov, 23. novembra lani, je Signa sporočila, da kljub naporom v preteklih tednih ni bilo mogoče zagotoviti zadostnih sredstev za likvidnost. Največji avstrijski nepremičninski velikan, ki ima prostore med drugim tudi v Nemčiji, Švici, Luksemburgu in Italiji, je tako šel v stečaj. To je največji stečaj v avstrijski zgodovini.

Osebni stečaj in sum skrivanja denarja

Marca letos je šel v osebni stečaj tudi Benko, ki mu je poslovna revija Forbes leta 2023 namerila 5,4 milijarde evrov premoženja. Nanj se je aprila letos spravil tudi liechtensteinski javni tožilec, in sicer zaradi sumov pranja denarja in goljufij, povezanih s stečajem Signa.

Gre za sum prenosa dela premoženja podjetja pred stečajem – Benko naj bi na ta način skušal v Liechtensteinu skriti del svojega premoženja. Ko je šel Benko v osebni stečaj, je zatrdil, da se preživlja s finančno pomočjo svoje mame.