Velika švicarska čokoladna afera

Švica je ena od najbogatejših in gospodarsko najrazvitejših držav na svetu. Ena od uspešnih švicarskih zgodb so tudi proizvajalci čokolad. Med njimi je švicarsko podjetje Läderach iz Ennenda v kantonu Glarus. To podjetje je leta 1962 ustanovil Rudolf Läderach.

"Schoggikönig" Jürg Läderach

Leta 1994 je podjetje prevzel njegov sin Jürg. Ta ga je še bolj razširil in zdaj ima več kot 1.300 delavcev ter sto prodajaln v 35 državah na vseh petih celinah.

Jürg Läderlach, ki ima v Švici vzdevek schoggikönig (sl. čokoladni kralj), je znan tudi po svoji verski gorečnosti. Poleg tega, da je poslovnež, je pridigar v neki protestantski oziroma evangelijanski verski skupnosti.

Umik Läderachovih čokolad iz Swissovih letal

Ker je velik nasprotnik gibanja LGBT, splava in istospolnih zakonskih zvez, je švicarsko letalsko podjetje Swiss leta 2020 njegove čokolade umaknilo iz svojih letal, piše švicarski spletni medij Watson.

Läderach ima svoje prodajalne na vseh petih celinah. Foto: Guliverimage

Pred dnevi je luč sveta ugledal dokumentarec švicarske javne radiotelevizije SRF z naslovom Evangelijanski svet Läderachov - vzgoja v imenu Boga (nem. Die evangelikale Welt der Läderachs – Züchtigung im Namen Gottes).

Obremenilne izpovedi nekdanjih učencev

V njem so nekdanji učenci in učenke verske zasebne šole, ki jo je vodil Läderach, s svojimi izjavami zelo obremenili švicarskega čokoladnega kralja. Ta je bil tudi vzgojitelj na šoli. Učenci in učenke, ki so bili v šoli v 90. letih preteklega stoletja in na prelomu stoletja, med drugim govorijo o telesnem kaznovanju z usnjenim pasom, verski indoktrinaciji in spolnih zlorabah.

Učenci in učenke v dokumentarcu režiserke Eveline Falk, ki je nastajal dve leti, trdijo, da je bil ena od gonilnih sil režima zlorabe na šoli prav Jürg Läderach. Ta naj bi vse vodil in bil seznanjen z nepravilnostmi.

Kaznovanje z usnjenim pasom

Nekateri nekdanji učenci celo trdijo, da jih je prav Läderach osebno kaznoval z usnjenim pasom. Švicarski čokoladni kralj ni hotel sodelovati pri dokumentarcu, trdi pa, da ni kaznoval učencev v šoli. Obenem je obžaloval "nepredstavljivo trpljenje" prizadetih in jih prosil za odpuščanje.

Dokumentarec SRF:

Kot piše Watson, je kaznovanje, ki so ga izvajali vodilni zaposleni na šoli od 90. let prejšnjega stoletja do preloma stoletja, očitno sledilo standardiziranemu vzorcu.

Način telesnega kaznovanja

Otroci in mladostniki so morali sleči spodnje perilo in leči na posteljo ali na kolena svojih mučiteljev. Tisti, ki so kazen prestali brez pritoževanja, so dobili le nekaj udarcev, tiste, ki so se upirali, pa so tepli, dokler se niso pokorili. Telesne kazni so se izvajale tudi za malenkostne prekrške.

Telesno kaznovanje z usnjenim pasom so po izpovedi učencev morali prestajati tudi otroci Jürga Läderacha (v šolo je hodilo vseh njegovih šest otrok). Po letu 2002 se je telesno kaznovanje nehalo izvajati, se pa je okrepil psihološki pritisk z grožnjami in ustrahovanjem.

Dogovorjene poroke

V verski skupnosti, ki ji pripada Läderach, očitno izvajajo tudi dogovorjene poroke. Neka ženska, ki je izstopila iz skupnosti, je povedala, da ji je Jürg Läderach osebno po telefonu povedal, da bo kmalu zaročena s pobožnim moškim.

Družinsko podjetje Läderach je leta 1962 ustanovil Rudolf Läderach. Ta je od očeta podedoval pekarno, a se je pozneje lotil izdelave čokolad. Leta 1974 je podjetje prevzel sin Jürg Läderach. Od leta 2018 podjetje vodi Johannes Läderach. Foto: Guliverimage

Bodočega moža je bolje spoznala šele na dan zaroke. Z moškim je proti svoji volji živela 12 let, saj je bila za versko skupnosti, ki ji je pripadala, ločitev hudičevo delo. Vodila je naravnost v pekel. Mož naj bi jo tudi redno posiljeval.

Jürg Läderach grozi s tožbami, sin Johannes obsoja nepravilnosti

Ko je "Schoggikönig" izvedel za filmski projekt, se je razjezil. Komunikacija z njim zdaj lahko poteka le prek njegovih odvetnikov in medijskih svetovalcev. Žrtvam je začel groziti s kazenskimi ovadbami. Pričo v filmu so dan pred javnim predvajanjem prijavili pravosodnim organom, piše Watson.

Sin Jürga Läderacha Johannes Läderach, ki vodi družinsko podjetje od leta 2018 in je v tem času podvojil prodajo, je po objavi dokumentarca v javni izjavi zapisal, da je z brati pomagal zagotoviti, da je prišlo do popolnega razkrivanja preteklosti.

"Tudi sami smo bili v tistem času otroci in del takratne skupnosti ter smo tam tudi hodili v šolo. Poznamo veliko prizadetih in najostreje obsojamo to, kar se je zgodilo," je še zapisal.