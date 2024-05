Kaj se dogaja? Še eno podjetje seli del proizvodnje v tujino.

Ottovo logistično središče v kraju Ilowa (pred drugo svetovno vojno se je kraju po nemško reklo Halbau, po drugi svetovni vojni pa je postal del Poljske in dobil novo ime, op. p.) bo hkrati tudi največje logistično središče na Poljskem.

Zakaj nemška podjetja vleče na Poljsko

Predsednik nadzornega odbora koncerna Otto Group oziroma Skupine Otto, milijarder Michael Otto, je v intervjuju za nemški tednik Focus dejal, da razlog za selitve nemških podjetij na Poljsko niso samo nižje plače poljskih delavcev.

"Poljska je zelo pomembna za evropsko podjetje, kot je naše. Predvsem pa bomo lahko že dan po oddaji naročila iz Ilowa dostavljali izdelke v Nemčijo. Politiki in uradniki (na Poljskem, op. p.) so nas pri projektu zelo dobro podpirali. Hkrati širimo skladiščno logistiko tudi na nemških lokacijah," pravi prvi mož koncerna Otto.

Otto: Nemci radi jamrajo in se pritožujejo

Otto je kljub temu prepričan, da je položaj nemških podjetij boljši od njihovega razpoloženja. "Nemci smo bolj nagnjeni k jamranju in pritoževanju kot drugi narodi. Pogosto potujem v afriške države, kjer vlada prava revščina, a so ljudje kljub tej bedi videti zelo srečni," trdi nemški poslovnež.

Skupaj s trgovino na drobno po pošti in internetu ima Otto Group oziroma Skupina Otto pod svojim okriljem številna podjetja. V poslovnem letu 2022–2023 je imel koncern 16,9 milijarde evrov prometa. Na fotografiji: sedež Skupine Otto v Hamburgu. Foto: Guliverimage

"Po drugi strani pa nam je to, da nismo nikoli zadovoljni, morda tudi pomagalo pri napredovanju, saj želimo svoje izdelke vedno izboljšati. Nismo zaman postali država izumiteljev," dodaja.

Socializem v hiši Otto?

Michael Otto bo vodenje sklada, ki lastniško obvladuje Skupino Otto, leta 2026 prepustil svojemu sinu Benjaminu Ottu. Ta je pred časom dejal: "Po mojem mnenju nebrzdani kapitalizem ni trajna rešitev za srečen planet." Ali lahko v vaši hiši vznikne socializem, je vprašal novinar Focusa Michaela Otta.

"Zagotovo ne. Toda kapitalizem je treba omejiti. Zato sem zagovornik socialnega tržnega gospodarstva, kot ga poznamo. To že ima veliko dobrih zavor in ravnotežij. To že dolgo vključuje tudi ekologijo," je odgovoril milijarder.

Ohlajanje spletne trgovine

Otto je tudi pojasnil, da je spletna trgovina doživela razcvet v času pandemije, a zdaj opaža, da ljudje spet radi nakupujejo v fizičnih trgovinah. Je pa pandemije spodbudila številne kupce, da so prvič v življenju nakupovali po spletu.