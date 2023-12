Presenetljivo razkritje: lastniki tega podjetja so najbogatejši Nemci

Nemški milijarderji imajo pod palcem vsaj petsto milijard evrov več, kot se je domnevalo do zdaj. To izhaja iz podatkov, ki jih je zbrala nemška organizacija Omrežje davčna pravičnost (Netzwerk Steuergerechtigkeit). Presenečenje za Nemce je tudi, da so podatki razkrili novo najbogatejšo nemško družino, ki je do zdaj pred javnostjo skrivala svojo vsaj 50-milijardno premoženje.

Nemška javna radiotelevizija ZDF je v torek objavila 44-minutno televizijsko oddajo z naslovom Skrivni svet superbogatih – igra milijard (nem. Die geheime welt der superreichen - das milliardenspiel).

Razkritja oddaje

Avtorja oddaje sta novinarja Jochen Breyer in Julia Friedrichs. Pri snemanju oddaje sta si pomagala s podatki, ki jih je zbral raziskovalec Andreas Bornefeld. Ta že 25 let zbira podatke o premoženju nemških bogatašev.

Odkritja, ki sta jih objavila Breyer in Friedrichsova, so nemško javnost presenetila. Razkrila sta namreč, da so nemški milijarderji še bogatejši, kot se je mislilo do zdaj. Imeli naj bi 500 milijard premoženja več, kot so jim namerile dozdajšnje lestvice bogatašev (najbolj znana v Nemčiji je lestvica, ki jo sestavlja poslovni tednik Manager Magazin).

Milijarderji, ki jih ni na lestvici najbogatejših Nemcev

Omrežje davčna pravičnost je po lastnih podatkih naštela najmanj enajst milijarderjev, ki jih ni na lestvici Manager Magazina. Po najnovejših podatkih, predstavljenih v oddaji ZDF, je na samem vrhu najbogatejših Nemcev družina Boehringer & von Baumbach. Ta je lastnica farmacevtske družbe Boehringer Ingelheim in ima pod palcem vsaj 50 milijard evrov.

Niz tvitov o oddaji ZDF o nemških milijarderjih, v katerem je tudi lestvica osmih najbogatejših nemških družin:

Nove podatke o premoženju milijarderjev:

DEUTSCHLANDS ÜBERREICHE NOCH REICHER



Deutschlands Milliardäre besitzen min. 500 Milliarden € (!) mehr als bisher angenommen. Das geht aus Daten von @steuergerecht hervor, die dem ZDF vorliegen.

Na lestvici Manager Magazina bi to zadostovalo za prvo mesto, a jih na tej lestvici sploh ni. Omenjena poslovna revija je za ZDF potrdila, da so nekatere bogate nemške družine pred leti res sprožile tožbe proti reviji in dosegle, da jih ni na lestvici. Družina Boehringer na vprašanja ZDF o njihovem bogastvu ni odgovorila.

Povečanje razlik med bogatimi in revnimi?

Novinarji so tudi odkrili, da je bilo na začetku 90. let prejšnjega stoletja povprečno premoženje desetih odstotkov najbogatejših Nemcev 50-krat večje od premoženja revnejše polovice, zdaj pa stokrat. Ocenjujejo, da imajo bogati v lasti več kot polovico nemškega premoženja.

Na drugi strani, če odštejemo premoženje iz naslova pokojnin, revnejša polovica prebivalstva svojega deleža v skupnem premoženju v zadnjih 30 letih skoraj ni povečala, trdijo ustvarjalci oddaje ZDF o nemških milijarderjih.

Vir bogastva so uspešna družinska velepodjetja

Temelj bogastva nemških milijarderjev so velika podjetja v družinski lasti, pri čemer le polovico teh podjetij vodijo ustanovitelji ali dediči teh podjetij. Triinosemdeset odstotkov bogastva nemških milijarderjev obvladujejo moški. Vsi nemški milijarderji, teh je v Nemčiji 237, so zahodnonemškega izvora.

Del oddaje ZDF o nemških milijarderjih:

Najbogatejši Nemec, ki se je rodil na vzhodu Nemčije, na območju nekdanje komunistične Vzhodne Nemčije, je kemik Holger Loclair. Ta je bil nekdaj direktor vzhodnonemškega družbenega podjetja Orafol. To podjetje, ki izdeluje samolepilne folije, je Loclair pozneje lastniško prevzel in ga spremenil v uspešno družinsko podjetje.

Bo to prvi vzhodnonemški milijarder?

Manager Magazin Loclairjevo premoženje ocenjuje na "le" 600 milijonov evrov. A če se bo rast njegovega podjetja nadaljevala kot doslej, bi lahko Loclair kmalu postal prvi vzhodnonemški milijarder.