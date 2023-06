Kazahstanski milijarder: od izkopavanja bakra do formule 1

Širitev prvenstva formule 1 z deset na 12 ekip z letom 2026 se zdi vse bolj verjetno. Zdaj je vložena tudi prva uradna prošnja za vstop. To so storili pri britanski ekipi Hitech, ki nastopa v nižjih prvenstvih formul. Finančno podporo pa so dobili pri kazahstanskem milijarderju Vladimirju Kimu, ki je obogatel z izkopavanjem bakra.

Z letom 2026 v prvenstvo formule 1 prihaja nekaj novih "igralcev". Ekipa Alfa Romeo (Sauber) bo postala Audi, Red Bull pa bo nastopal s Fordovimi motorji. Vodstvo tekmovanja (manj zdajšnje ekipe) je naklonjeno tudi širitvi številka ekip, in sicer na 12. Ni skrivnost, da si vstopa želi ameriška družina Andretti, a ji prevzem ene od zdajšnjih ekip ni uspel. Zato je sklenila partnerstvo s Cadillacom, s katerim bi ustanovili novo ekipo. Je pa ta ponedeljek uradno vlogo za vstop v formulo 1 vložila britanska ekipa Hitech. Ekipa, s sedežem v Silverstonu, meki britanskega dirkanja, nastopa v formuli 2, formuli 3 in drugih nižjih serijah. Zanje denimo letos v formuli 3 dirka član Red Bullove akademije Sebastian Montoya, sin nekdanjega dirkača formule 1 Juana Pabla Montoye.

Kdo je Vladimir Kim?

V formuli 2 letos za Hitech dirka Francoz Isak Hadjar. Tudi Sebastian Montoya v formuli 3 ima pri Hitechu izdatno finančno podporo Red Bulla. Foto: Guliverimage In kako si bo Hitech lahko privoščil vstop v pregrešno drago formulo 1? Četrtinski delež v podjetju Hitech Global Holdings Limited je kupil kazahstanski poslovnež Vladimir Kim. Njegova podjetja se ukvarjajo z rudarstvom, bančništvom in letalstvom, najmočnejši sta Kazakhmys in KAZ Minerals Group, ki sodita med deset največjih proizvajalcev bakrove rude na svetu. Kim je doslej sponzoriral številne kazahstanske športnike, sploh prvič pa se podaja v svet avtomotošporta. "Motošport je od nekdaj moja strast. Navdušen sem, da vstopam v organizacijo, ki je uspešna v številnih kategorijah in ima ambiciozne načrte za prihodnost," je v sporočilu za javnost dejal Kim.

S sedeža Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) so v Hitechu dobili signale, da so jih pripravljeni sprejeti v formulo 1, in zato so zdaj vložili tudi uradno prošnjo. Trdijo, da imajo prave ljudi, izkušnje in sredstva, da lahko tekmujejo tudi z najboljšimi ekipami na svetu.

Ekipa s 50-odstotki žensk

Še en stari obraz formule 1 pa pripravlja še bolj ambiciozen načrt za ustanovitev ekipe. To je Craig Pollock, nekdanji agent Jacquesa Villeneuva in pozneje vodja ekipe BAR. Ustanovil bi ekipo, kjer bi polovico osebja predstavljale ženske. Finančno podporo išče na Arabskem polotoku, Savdska Arabija se s svojim vlaganjem v šport zdi najverjetnejša partnerica.