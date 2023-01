Andretti s Cadillacom v F1? Na poti mu je pohlep obstoječih ekip.

ZDA bo imela v sezoni 2023 že tri dirke (Austin, Miami in Las Vegas), Haas ostaja edina ameriška ekipa, bo pa po dolgem času dirkal Američan − Logan Sargeant (Williams). Foto: Guliver Image V svetu formule 1 je v zadnjih tednih več dogajanja v zakulisju. V tovarnah načrtujejo in sestavljajo nove dirkalnike, februarja sledijo predstavitve in testiranja. Dve ekipi sta že zamenjali vodji, dve novega šefa še iščeta. Vse bolj vroče pa so polemike o razširitvi štartne vrste na 11, morda celo 12 ekip. To je nedavno podprl tudi novi predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) Mohammed Ben Sulayem, ki je funkcijo nastopil pred dobrim letom dni.

Kandidat za vstop v tekmovanje je, in to že nekaj časa, ameriška dirkaška družina Andretti, ki ima v ameriških tekmovanjih uspešno ekipo. Ker jim ni uspelo prevzeti ene od obstoječih ekip formule 1, ima Michael Andretti zdaj nov načrt. Dogovoril se je za sodelovanje z ameriškim avtomobilskim velikanom General Motors. Da bi v formulo 1 vstopili kot nova, 11. ekipa. Nastopali bi pod imenom Andretti Cadillac.

"Novi partnerji iz ZDA so dobrodošli"

Mohammed Ben Sulayem, predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze Foto: Guliver Image "Pravila dovoljujejo, da imamo na štartni vrsti 12 ekip. Če želi tako veliko podjetje, kot je GM, eno največjih na svetu, priti v formulo 1, bi to morali podpreti," je ob robu relija Dakar povedal Mohammed Ben Sulayem. "Še posebej novi partnerji iz ZDA so dobrodošli. Imamo tri dirke v ZDA, nimamo pa ameriškega dirkača, ameriškega konstruktorja pa sploh ne. Jaz bi pozdravil prihod vsake nove prave ekipe."

A tu se pojavi prvi pomislek, tudi glede promotorja tekmovanja, podjetja FOM, ki je sicer v ameriški lasti. General Motors ne bi vstopil kot konstruktor, najverjetneje niti kot motorni dobavitelj, kot je nekoč s Fordovo blagovno znamko že bil. Sami načrtov sodelovanja niso razkrili. Zdi pa se, da bi General Motors samo promoviral svojo znamko luksuznih avtomobilov Cadillac. Tako kot to trenutno počne Alfa Romeo kot glavni pokrovitelj ekipe Sauber (v sezoni 2023 še zadnjič, nato se Alfa Romeo umika, od leta 2026 bo Sauber tovarniška ekipa Audi), ki uporablja Ferrarijeve motorje. Andrettijeva ekipa naj bi uporabljala Renaultove motorje. Glede na trenutna pravila uporabe in izdelave motorjev v formuli 1 pred letom 2026 motor novega proizvajalca ni možen. Andretti pa si želi vstopa v tekmovanje čim prej.

Ekipe proti, ker bi se denarna nagrada delila na enajst delov

Čeprav besede nimajo, pa je proti vstopu Andrettija oziroma katerekoli nove ekipe tudi večina obstoječih ekip. Vodstvo tekmovanja in FIA ob koncu leta ekipam razdelita delež od komercialnih pravic. Ta bi se tako namesto na deset delov moral razdeliti na enajst. In tako bi obstoječe ekipe dobile manj. Za vstop v tekmovanje naj bi po mnenju nekaterih ekip Andretti moral plačati 500 milijonov dolarjev (kot nekakšno odškodnino za obstoječe ekipe) in ne le 200 milijonov, kakršna je kotizacija za vstop v formulo 1.

"Samo za pohlep gre. Gledajo samo nase."

Michael Andretti Foto: Guliver Image "Samo za denar gre. Prvič. Mislijo, da jim bomo vzeli eno desetino denarne nagrade. Drugič. Pohlepni so, saj mislijo, da jim bomo vzeli vse ameriške pokrovitelje," je bil Michael Andretti oster proti obstoječim ekipam formule 1 v pogovoru za finančno revijo Forbes. "Samo za pohlep gre. Gledajo samo nase in ne, kaj je najboljše za tekmovanje kot celoto." Andretti dodaja, da je Mohammed Ben Sulayem edini, ki gleda na dobrobit športa. "Tudi sam je bil dirkač in razume, da tekmovanje potrebuje eno ali dve ekipi več."

Colton Herta, najmlajši zmagovalec v formuli Indycar, je Andrettijev najboljši voznik v ZDA. Bil je kandidat za sedež v ekipi Alpha Tauri, a 22-letnik še ni dobil superlicence za nastopanje v formuli 1. Foto: Guliver Image Nasprotovanja ga ne bodo ustavila, razlaga Andretti. "To je zame samo še dodatna motivacija. Zabavno je, ko utišaš kritike." O dvomih, da General Motors ne bo nič več kot le pokrovitelj, pa pove: "To so samo govorice. Cadillac bo zelo vpleten v konstrukcijo dirkalnika. Če vstopimo v sezoni 2025, novega motorja še ne bomo imeli, torej bi morali uporabljati enega od obstoječih. Od leta 2026 pa imamo več možnosti. Takrat bi lahko marsikaj naredili z enim od obstoječih motorjev. Ne bi šlo torej za motor druge znamke, ampak bi bil intelektualna lastnina Cadillaca."

Obstaja še bojazen, da si Andretti, četudi bi sodeloval z General Motors, ne bi mogel privoščiti tako dragega športa, kot je formula 1. Že ekipa Haas ima iz sezone v sezono denarne težave. Nekaj časa se je finančno celo naslanjala na ruske pokrovitelje, lani pa po začetku vojne v Ukrajini te izgubila.