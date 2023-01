Vrnitev odpisanega, štiri ekipe z novo dirigentsko palico

Vettel je končal kariero. Foto: Reuters Na štartni vrsti bomo pogrešili Sebastiana Vettla, ki je sklenil kariero dirkača formule 1. S štirimi naslovi prvaka in 53 zmagami je eden najuspešnejših vseh časov. Še naprej, čeprav bo poleti dopolnil 42 let, pa vztraja Fernando Alonso. Dvakratni prvak in zmagovalec 32 dirk je zamenjal ekipo. Iz Alpina se je preselil v Aston Martin.

Brez sedeža rednega voznika, a odločena, da še nista rekla zadnje v formuli 1, sta ostala Daniel Ricciardo in Mick Shumacher. Avstralec, ki je dobil osem dirk, bo opravljal vlogo rezerve pri Red Bullu, sin Michaela Schumacherja pa bo na priložnost čakal kot rezerva Mercedesa. V ekipi Haas bo Schumacherja zamenjal 35-letni rojak Nico Hülkenberg, ki ima po treh letih znova redni sedež. V formuli 1 je odpeljal 181 dirk, zmage pa še nima.

Trije novinci na štartni vrsti

Debi na dirki čaka dva dirkača. To sta 21-letni Oscar Piastri (McLaren) in 22-letni Logan Sargeant (Williams). Avstralec je prvak formule 2 iz sezone 2021, ki je nazadnje opravljal vlogo rezervnega dirkača Alpina. Američan pa je zadnjo sezono formule 2 zaključil na četrtem mestu. Prvič ima redni sedež v formuli 1 27-letni Nizozemec Nyck de Vries (Alpha Tauri), prvak formule 1 iz sezone 2019, ki je v prejšnji sezoni že odpeljal debitantsko dirko (za Williams).

Frederic Vasseur Foto: Guliver Image V najboljših treh ekipah se dirkaška posadka ni spremenila, ima pa Ferrari novega vodjo ekipe. Mattia Binotto se je po sezoni razočaranja, ki so jo začeli z dvema zmagama na uvodnih treh dirkah, nato pa ostali brez lovorike, moral posloviti. Zamenjal ga bo Frederic Vasseur, ki je doslej to vlogo opravljal v ekipi Alfa Romeo (Sauber). Ti novega vodje ekipe še nimajo. Andreas Seidl, ki je k njim prišel iz McLarna, je prevzel vlogo direktorja, ki bo vodil transformacijo ekipe v Audi (v sezoni 2023 bo še zadnjič nastopala pod imenom glavnega pokrovitelja Alfa Romeo). Po odhodu Seidla je novi vodja McLarnove ekipe Andrea Stella (glavno besedo ima sicer direktor Zak Brown). Četrta ekipa z novim vodjo bo Williams, ki je odslovil Josta Capita. Novega še niso imenovali.

Ekipe, motorji, dirkači in vodje ekip za 2023:



Red Bull (Honda): Max Verstappen in Sergio Perez (Christian Horner)

Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz ml. (Frederic Vasseur)

Mercedes: Lewis Hamilton in George Russell (Toto Wolff)

McLaren (Mercedes): Lando Norris in Oscar Piastri (Andrea Stella)

Aston Martin (Mercedes): Fernando Alonso in Lance Stroll (Mike Krack)

Alpine (Renault): Esteban Ocon in Pierre Gasly (Otmar Szafnauer)

Alfa Romeo (Ferrari): Valtteri Bottas in Guanju Džov (?)

Alpha Tauri (Honda): Nyck de Vries in Juki Cunoda (Franz Tost)

Haas (Ferrari): Kevin Magnussen in Nico Hülkenberg (Günter Steiner)

Williams (Mercedes): Alex Albon in Logan Sargeant (?)

Vrnitev Honde in Las Vegasa

F1 se vrača v Vegas. Foto: Reuters Ekipe svojih motornih dobaviteljev niso menjale, bosta pa Red Bull in Alpha Tauri tudi uradno znova nastopala s Hondimi motorji. Japonski koncern se je leta 2020 umaknil in zadnji dve sezoni je Red Bull sam predeloval Hondin motor. Decembra 2022 pa se je Honda odločila, da bo znova zagotavljala tehnično podporo za formulo 1 in ime Honda se tako vrača.

Čeprav so s koledarja črtali VN Kitajske (razlog še naprej pandemija koronavirusa) in VN Francije, bo sezona 2023 rekordno dolga – s 23 dirkami. Prva dirka bo petega marca v Bahrajnu in zadnja 26. novembra v Abu Dabiju. Novost na koledarju je VN Las Vegasa. Dirka bo 18. novembra – v soboto. ZDA bo tako imela kar tri dirke (ob Austinu in Miamiju). Na pol novost je VN Katarja, ki so jo sicer leta 2021 kot zamenjavo že vozili. Nekoliko bodo spremenili progo v Singapurju. Dvakrat bodo izvedli trojček dirk v treh tednih. Na šestih velikih nagradah pa bodo odpeljali tudi krajšo sobotno dirko (Katar, Azerbajdžan, Austinu, Avstrija, Belgija, Brazilija).

Koledar dirk formule 1 2023:



5. marec: Bahrajn (Sahir)

19. marec: Savdska Arabija (Džeda)

2. april: Avstralija (Melbourne)

30. april: Azerbajdžan (Baku)

7. maj: Miami

21. maj: Emilija Romanja (Imola)

28. maj: Monako (Monte Carlo)

4. junij: Španija (Barcelona)

18. junij: Kanada (Montreal)

2. julij: Avstrija (Spielberg)

9. julij: Velika Britanija (Silverstone)

23. julij: Madžarska (Budimpešta)

30. julij: Belgija (Spa-Francorchamps)

27. avgust: Nizozemska (Zandvoort)

3. september: Italija (Monza)

17. september: Singapur

24. september: Japonska (Suzuka)

8. oktober: Katar (Doha)

22. oktober: ZDA (Austin)

29. oktober: Mehika (Ciudad de Mexico)

5. november: Brazilija (Sao Paulo)

18. november: Las Vegas

26. November: Abu Dabi

Zimska testiranja bodo potekala vsega tri dni – med 23. in 25. februarjem – na prizorišču prve dirke v Bahrajnu. Ekipe datumov predstavitve svojih novih dirkalnikov še niso napovedale.

Nova pravila za uporabo pnevmatik na kvalifikacijah

Foto: Guliver Image Na tehničnem področju večjih sprememb ni, saj je povsem nov pravilnik začel veljati pred sezono 2022 (največji po letu 1982). Gre le za nekaj manjših popravkov pravilnika in strožjih preverjanj predvsem podvozja dirkalnika, da ne bi znova prihajalo do tako imenovanega delfinjenja dirkalnikov (poskakovanja). Nekoliko večja bodo vzvratna ogledala.

Kar zadeva športna pravila, pa velja izpostaviti, da so število pnevmatik na konec tedna s 13 omejili na 11. Točno predpisane pa se bodo uporabljale za kvalifikacije: najtrše za prvi del, srednja zmes za drugi del in najmehkejše za tretji del (če seveda ne bo deževalo).

Omejitev proračuna ekip je FIA še zaostrila. Zdaj ta znaša 135 milijonov ameriških dolarjev (sprva so načrtovali, da bo ta za leto 2023 142 milijonov).