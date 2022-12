Izbrali šest dirkališč za šprinterske dirke v letu 2023

Šprinterske dirke v dolžini tretjine običajne dirke odločajo o štartnih mestih na glavni dirki. Dirkači osvajajo od osem za prvo mesto do ene točke za osmo. Aktualnemu svetovnemu prvaku Maxu Verstappnu se šprinti ne zdijo zanimivi in nujni. Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton jim je bolj naklonjen, a le če bodo izbrali prava dirkališča. In zdaj so jih, za sezono 2023.

Šprint v Interlagosu je letos tako kot že lani navdušil. Foto: Guliver Image Na stokilometrskih preizkušnjah ob sobotah bodo vozili v Katarju, Azerbajdžanu, ameriškem Austinu, v avstrijskem Spielbergu, belgijskem Spa-Francorchampsu in Sao Paulu. Kot so pojasnili v vodstvu tekmovanja, so pregledali vse steze in se nato odločili, katere so najbolj primerne za skrajšane dirke. Pri tem so upoštevali povprečne hitrosti, širino dirkališča in možnosti prehitevanja. Ta dirkališča običajno res ponudijo precej prehitevanj. V Sao Paulu oziroma v Interlagosu je bilo letos na šprintu še več akcije kot na glavni dirki.

"Z uvedbo šprinterskih dirk bomo dosegli bolj zgoščen dirkaški konec tedna. Navijači bodo videli več dogajanja, neposrednim udeležencem dirk bomo lahko ponudili več možnosti za predstavitev na posameznih prizoriščih," je razširitev sprinterskih dirk pojasnil direktor tekmovanja Stefano Domenicali.