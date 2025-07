Iskanje okrepitve na centrski liniji je bilo v tem poletju prioritetna naloga Los Angeles Lakers. Kot kaže, je generalni direktor in predsednik košarkarskih operacij v klubu, Rob Pelinka s svojimi sodelavci zdaj našel košarkarja, ki bo po njegovo znal zapolniti vrzel pod obema košema, ki je nastala po odhodu Anthonyja Davisa. Oči vodstva Lakersov so se po številnih govoricah pred nekaj dnevi uperile proti DeAndreju Aytonu, ki je na presenečenje vseh končal sodelovanje s Portland Trail Blazers, se dogovoril za odkup pogodbe in se leto dni pred koncem pogodbe podal na trg prostih košarkarjev. Nato je hitro postal kandidat številka ena za selitev k Jezernikom, kar so napovedali tudi številni NBA insiderji in analitiki.

BREAKING: Deandre Ayton has agreed to sign with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. Between Portland and L.A., Ayton will earn $34 million next season. Agents Nima Namakian of Innovate Sports and Bill Duffy of WME Sports reached the deal with Lakers president Rob Pelinka. pic.twitter.com/FUeNAkN19K — Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2025

Takoj zatem, ko je Ayton tudi uradno postal prost košarkar, se je iz Los Angelesa pokadil beli dim. Kot poroča ESPN, sta Aytonova agenta Nima Namakian in Billf Duffy, ki je tudi agent Luke Dončića, dosegla dogovor z Robom Pelinko. Pogodba naj bi bila sklenjena za dve leti v vrednosti 16,6 milijona dolarjev (14 milijonov evrov), a bo Ayton v prihodnji sezoni zaslužil slabih 34 milijonov evrov (28,5 milijona evrov), 8,1 milijona dolarjev (6,87 milijonov evrov) od plače Lakersov in 25,6 milijona dolarjev (21,7 milijona evrov) od odkupa Portlanda.

Izbran na istem naboru kot Dončić

Agent pa ni edina skupna točka Aytona in Dončića. Košarkarja sta bila namreč izbrana tudi na istem naboru, Aytona so ga na naboru leta 2018 kot prvega izbrali Phoenix Suns, Dončića pa kot tretjega Atlanta, ki pa ga je nato takoj poslala k Dallas Mavericks v zameno za Traeja Younga in izbor na naboru 2019 v obliki Cama Reddisha.

Od nasprotnikov do soigralcev. Foto: Guliverimage

Brez dvoma pa je Dončić nekaj mesecev starejšega košarkarja v dosežkih v ligi ekspresno preskočil. V sedmih letih v NBA je Ayton v povprečju na tekmo dosegel 16,4 točke ter 10,5 skoka ob 59-odstotnem metu iz igre. Najboljša sezona je bila njegova druga pri Suns (2019/20), ko je v povprečju dosegel 18,2 točke in 11,5 skoka na tekmo. Čeprav so delnice na Bahamih rojenega košarkarja od nabora ekspresno in močno padle, saj ni nikoli dosegel ravni superzvezdnika, pa so Lakers na čelu s Pelinko prepričani, da lahko zapolni vrzel pod košema, saj prihaja iz sezone, v kateri je v povprečju dosegal 14,4 točke in 10,2 skoka v 40 tekmah za Portland, so pa njegovo sezono kazile tudi težave s poškodbami. V zadnjih dveh sezonah je tako zaigral le na 95 od možnih 164 tekem.

Kljub temu so, kot vse kaže, pri LA Lakers še vedno prepričani, da bi Ayton, ki se je po petih sezonah pri Phoenixu pred sezono 2023/24 preselil k Portlandu, lahko postal začetni center v ligi NBA v glavni vlogi, še posebej, če bi igral ob boku nekoga, kot je Dončić.

Pred tem so Lakers sicer že dlje časa pogledovali na trg v želji po novem centru. Tako naj bi poskušali v svoje vrste zvabiti Walkerja Kesslerja iz ekipe Utah Jazz, vendar se ekipi nista mogli dogovoriti za posel. Na njihovem seznamu zanimanja naj bi med drugim bili še Brook Lopez, Clint Capela, pa tudi Luke Kornet, a so vsi trije v tem tednu podpisali nove pogodbe. Lopez bo igral za LA Clippers, Capela za Houston Rockets, Kornet pa za San Antonio Spurs.

