113 milijonov dolarjev, ki so jih prihranili zaradi nepodaljšanja pogodbe s 34-letnim organizatorjem igre Lillardom, bodo Bucks porabili za centra Mylesa Turnerja, ki se je z Indiana Pacers letos prebil vse do finala lige NBA in v tem šele po sedmih tekmah priznal premoč Oklahomi. Turner naj bi že pristal na štiriletno pogodbo, vredno 107 milijonov dolarjev, poroča ESPN.

