"Vemo, da moramo to poletje pripeljati več višine v svojo raketo, in to bo ena glavnih prioritet," je že pred začetkom poletja napovedal Rob Pelinka, ki s sodelavci še ni našel visokega košarkarja, ki bi zapolnil vrzel pod košema ob odhodu Anthonyja Davisa in neprepričljivih predstavah Jaxsona Hayesa. Da Lakers že dlje časa pogledujejo na trg, je jasno vsem, s pestrim dogajanjem na tržnici pa se vsakodnevno mešajo tudi karte, s katerimi bi lahko upravljali Lakers.

Zagotovo centrske linije ne bosta zapolnila Brook Lopez in Clint Capela, ki sta bila nekaj časa med glavnimi kandidati za mesto v zasedbi Jezernikov, a bosta kariero nadaljevala drugje. Lopez pri mestnih tekmecih Lakersov LA Clippers, Capela pa je sklenil sodelovanje s Houston Rockets. So se pa oči vodstva Lakersov zdaj močno uperile proti DeAndreju Aytonu, ki je na presenečenje vseh končal sodelovanje s Portland Trail Blazers, se dogovoril za odkup pogodbe in se leto dni pred koncem pogodbe podal na trg prostih košarkarjev. V sedmih letih v NBA je v povprečju na tekmo dosegel 16,4 točke ter 10,5 skoka ob 59-odstotnem metu iz igre. Najboljša sezona je bila njegova druga pri Suns (2019/20), ko je v povprečju dosegel 18,2 točke in 11,5 skoka na tekmo.

Na naboru 2018 so ga izbrali Phoenix Suns. Foto: Getty Images

Padec od nabora

Trail Blazersi naj bi pred tem že nekaj časa poskušali zamenjati Aytona, vendar ni bilo nobenega zainteresiranega kupca, kar glede na njegovo plačo v višini 35,5 milijona dolarjev (30 milijonov evrov) ni presenetljivo. Ker pa je bil odkupljen in je zdaj postal prost igralec, lahko nekdanji igralec Phoenix Suns podpiše pogodbo s katerokoli ekipo.

Ayton je nekdanji prvi izbor na naboru, ki je bil izbran istega leta kot Dončić. Čeprav so njegove delnice od takrat močno padle, saj ni nikoli dosegel ravni superzvezdnika, pa je nemogoče zanikati, da bi zapolnil potrebo Lakersov, saj prihaja iz sezone, v kateri je v povprečju dosegal 14,4 točke in 10,2 skoka v 40 tekmah za Portland, so pa njegovo sezono kazile tudi težave s poškodbami.

Pri 26 letih še vedno obstaja upanje, da bi Ayton, ki se je po petih sezonah pri Phoenixu pred sezono 2023/24 preselil k Portlandu, lahko postal začetni center v ligi NBA v glavni vlogi, še posebej, če bi igral ob boku nekoga, kot je Dončić, s katerim si priročno deli agenta Billa Duffyja. Če bodo Lakersi odprli vrata košarkarju, ki trenutno ni na najvišji ravni, bi Ayton lahko postal glavna tarča in zanimanje bi moralo biti glede na vlogo, ki mu jo lahko ponudijo, obojestransko.

Dončić in Ayton sta bila na naboru izbrana istega leta. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Eden od razlogov, zakaj bi Lakers ob tem morda želeli Aytona, je ta, da bo zanje verjetno cenejši od drugih možnosti, saj bo že prejel 25 milijonov dolarjev (21,2 milijona evrov) odkupne pogodbe s Portlandom, desetim milijonom (8,47 milijona evrov) pa se je z odkupom pogodbe odpovedal. To bi Lakersom lahko omogočilo, da okrepijo ekipo še z nekaterimi drugimi prostimi košarkarji.

Analitiki in strokovnjaki: Verjetnost je velika

Da bi sodelovanje med obema stranema lahko vzklilo, je prepričan tudi analitik lige NBA Chris Haynes. "To je velika verjetnost, res velika. Lakersi so že imeli na voljo kopico možnosti za okrepitve na poziciji centra, kot so Clint Capela in Brook Lopez. Zdaj je v enačbi nenadoma še DeAndre Ayton. Kot pravijo viri, je velika verjetnost, da bo prišlo do sodelovanja, kar bi pomenilo, da bi ga postavili v par z Luko Dončićem, s katerim se poznata že iz nabora leta 2018," je dejal Haynes.

Rob Pelinka s sodelavci še išče pravo okrepitev na položaju centra. Foto: Guliverimage

Ob govoricah okoli Aytona je v javnosti zaokrožil tudi eden izmed starejših intervjujev, v katerem je Ayton spregovoril o tem, zakaj je tako težko braniti Dončića. "Tu ne gre za eno stvar, a za vse skupaj. Točno ve, kje na parketu so njegovi soigralci, zna priti do obroča, potem pa je tu še njegov step back. Je odličen kreator in tudi strelec, tako da je za obrambo ogromno dela," je takrat dejal Ayton, ki so ga na naboru leta 2018 kot prvega izbrali Phoenix Suns, Dončića pa kot tretjega Atlanta, ki pa ga je nato takoj poslala k Dallas Mavericks v zameno za Traeja Younga in izbor na naboru 2019 v obliki Cama Reddisha.

Med košarkarji, za katere naj bi se še zanimali pri Lakers, je med drugim tudi Al Horford.

