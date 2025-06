Petintridesetletni Harden je od leta 2023 član Clippers, z novo pogodbo pa bo še podaljšal bivanje v Los Angelesu. Bradati zvezdnik lige NBA bo še naprej igral skupaj s Kawhijem Leonardom in hrvaškim centrom Ivico Zubcem v mestu angelov.

V dolgotrajni in uspešni karieri je bil Harden v sezoni 2017/18 izbran za najkoristnejšega košarkarja rednega dela. Enajstkrat je nastopil na tekmi vseh zvezd, šestkrat je bil izbran v prvo peterko sezone in trikrat končal na vrhu lestvice strelcev v NBA.

V najmočnejši košarkarski ligi sicer še naprej čaka na šampionski prstan, z reprezentanco ZDA pa je bil v Londonu leta 2012 olimpijski prvak, dve leti kasneje pa še svetovni v Španiji.

Portland Trail Blazers so se razšli z Deandrejem Aytonom. Foto: Guliverimage

Portland Trail Blazers so se razšli z Deandrejem Aytonom. Šestindvajsetletnik je bil prvi izbor na naboru leta 2018 (Phoenix Suns), na katerem je bil tudi Dončić. Kot tretjega so Slovenca takrat izbrali pri Atlanta Hawks in ga v menjavi poslali v Dallas v zameno za Traeja Younga in izbor na naboru 2019 (Cam Reddish).

Ayton v ligi NBA ni dosegel superzvezdniškega statusa. Po petih sezonah pri Phoenixu se je pred sezono 2023/24 preselil k Portlandu. V sedmih letih v NBA je v povprečju na tekmo dosegel 16,4 točke ter 10,5 skoka ob 59-odstotnem metu iz igre. Najboljša sezona je bila njegova druga pri Suns (2019/20), ko je v povprečju dosegel 18,2 točke in 11,5 skoka na tekmo.

ESPN je poročal, da je petletno podaljšanje pogodbe s Houston Rockets podpisal Jabari Smith. Prejel bo okoli 104 milijone evrov in ostal z ekipo, ki bo s Kevinom Durantom naskakovala naslov v prihajajoči sezoni.

Triletno podaljšanje pogodbe za okoli 28 milijonov evrov na leto je po poročanju ESPN z Minnesota Timberwolves podpisal Julius Randle.