Bojan Bogdanović po boju s poškodbami končal igralsko pot

Bojan Bogdanović, nekdanji kapetan hrvaške košarkarske reprezentance in eden najboljših hrvaških košarkarjev v zadnjih 15 letih, je po 14 mesecih boja s poškodbami in dvema operacijama stopala končal igralsko kariero. Šestintridesetletnik je novico sporočil prek Instagrama, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Včasih v življenju ne izbereš trenutka. Trenutek izbere tebe. Po 14 mesecih boja s poškodbo stopala, dveh operacijah in neštetih poskusih vrnitve na igrišče je prišel čas, da zaprem poglavje. Po več kot dveh desetletjih, preživetih na igrišču, je prišel čas, da se poslovim od košarke. Ne le kot športa, ampak tudi kot dela sebe," je 36-letnik iz Mostarja zapisal na začetku svoje objave, v kateri je zaupal, da ga je košarka "oblikovala kot športnika, še bolj pa kot človeka".

Spomnil se je tudi vseh klubov, katerih dres je nosil. "Imel sem privilegij igrati za klube, ki so pustili pečat v evropski košarki in ligi NBA. Od Mostarja in Zrinjskega, prek Real Madrida in Murcie do Cibone in Fenerbahčeja, vsak dres sem nosil s ponosom," je poudaril.

"Oder NBA je prinesel novo raven izziva in izkušenj. Nosil sem barve Brooklyn Netsov, Washington Wizardsov, Indiana Pacersov, Utah Jazza, Detroit Pistonsov in New York Knicksov. Vsaka postaja je pustila pečat. Vsak dres je imel svojo težo," Bogdanović ni pozabil omeniti ameriške avanture.

V 719 tekmah redne sezone lige NBA je v povprečju dosegal 15,6 točke, 3,6 skoka in 1,7 podaje s 46-odstotnim metom iz igre. V končnici je odigral 51 tekem s povprečno uspešnostjo 13,1 točke, 4,1 skoka in 1,4 podaje.

Je hrvaški rekorder v ligi NBA

Najboljšo tekmo v karieri je odigral v dresu Utah Jazz, ko je 7. maja 2021 v dvoboju z Denverjem dosegel 48 točk, kar je rekordni dosežek hrvaškega košarkarja v ligi NBA.

Svojo zadnjo minuto na igrišču je odigral 28. aprila lani ob zmagi New York Knicks nad Philadelphio. Julija 2024 so ga Knicks zamenjali za Brooklyn Netse, kjer je začel svojo kariero v ligi NBA, a zaradi poškodb ob vrnitvi v svoj prvi klub v ligi NBA ni odigral niti ene tekme.

Poseben del svoje napovedi je posvetil igranju za hrvaško reprezentanco, s katero mu žal ni uspelo osvojiti medalje na velikem tekmovanju. V članski reprezentanci je debitiral na svetovnem prvenstvu 2010 v Turčiji, petkrat je igral na evropskem prvenstvu in na olimpijskih igrah 2016 v Riu de Janeiru, kjer je bil s povprečjem 25,3 točke najboljši strelec turnirja, kjer se je Hrvaška prebila do četrtfinala. Zadnjo tekmo je odigral v predkvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo.

"Nad vsem je bil hrvaški grb na mojih prsih. Reprezentanca ni bila le dolžnost. Bila je čast, čustvo in identiteta. Nositi barve naše čudovite države, od kadetskih dni do seniorske ravni, je bila največja odgovornost, a tudi največji ponos," je zapisal Bogdanović in se nato zahvalil "vsem, ki so bili na kakršen koli način del njegove poti."

Poudaril je vlogo svoje družine kot temelja "pri vsakem vzponu in vsakem dvomu".

"Zapiram poglavje, a ljubezen do igre ostaja. Nisem prišel do konca. Prišel sem na drugo stran začetka...", je sklenil Bogdanović.