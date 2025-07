Prvaki z noro pogodbo za Shaia Gilgeousa-Alexandra

SGA je z Oklahomo tako še drugič podaljšal pogodbo in bo imel zdaj najvišjo letno plačo v ligi NBA, najvišjo v zgodovini lige. Leta 2027 bo tako prejel več kot 71 milijonov ameriških dolarjev oziroma več kot 60 milijonov evrov. Prav v teh dneh bi morala ekipa Dallas Mavericks slovenskemu košarkarskemu zvezdniku Luki Dončiću ponuditi novo petletno "supermax" pogodbo v še veliko višjem znesku, celo 345 milijonov dolarjev (skoraj 293 milijonov evrov), a se je temu izognila s februarsko menjavo z LA Lakers, ki je zatresla košarkarski svet.

Gilgeous-Alexander, ki je v rednem delu sezone dosegal povprečno 32,7 točke, v finalni seriji pa 30,3 točke, se je letos včlanil v elitni klub igralcev, ki so v isti sezoni osvojili nagradi za najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela sezone in najkoristnejšega igralca finala. Pred Kanadčanom je to uspelo Michaelu Jordanu (štirikrat), LeBronu Jamesu (dvakrat), Larryju Birdu (dvakrat) ter Timu Duncanu, Shaquillu O'Nealu, Hakeemu Olajuwonu, Magicu Johnsonu, Mosesu Malonu, Kareemu Abdul-Jabbarju in Willisu Reedu, še poroča ESPN.

Gilgeous-Alexander se je Oklahomi pridružil leta 2019, svojo debitantsko sezono v ligi NBA pa je odigral v dresu LA Clippers.

