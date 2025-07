LeBron James na radarju štirih ekip

Agent LeBrona Jamesa, Rich Paul, je za ESPN razkril, da so se štiri različne ekipe v zadnjih 24 urah zanimale za usluge Jamesa in stopile v stik glede morebitne menjave iz vrst Los Angeles Lakers. Vendar pa do tega trenutka do resnih pogovorov še ni prišlo.

LeBron James je pred nekaj dnevi izkoristil možnost enoletnega podaljšanja pogodbe z Los Angeles Lakers v vrednosti 52,6 milijona dolarjev. Hkrati pa so besede njegovega agenta zasejale dvom glede njegovega obstanka pri ekipi iz mesta angelov. "Zavedamo se, kako težko je zmagovati zdaj, medtem ko gradiš za prihodnost. Želimo oceniti, kaj je najboljše za LeBrona na tej točki njegovega življenja in kariere. Želi, da vsak preostali del sezone nekaj pomeni. In pri Lakers to razumejo, ga podpirajo in mu želijo le najboljše," je ob tem takrat dejal njegov agent Rich Paul in premešal karte na tržnici lige NBA.

Novinar ESPN Dave McMenamin zdaj poroča, da je od Paula izvedel, da so z njim v kontakt stopile štiri franšize. "Z Lakers ni imel nobenih pogovorov glede želja o morebitni menjavi, mi je pa povedal, da so ga v zadnjih 24 urah kontaktirale štiri ekipe, da bi se pogovarjale o morebitni menjavi, a Paul z njimi ni opravil resnejših pogovorov," je še dodal McMenamin, ob tem pa so imena štirih franšiz, ki so pokazala zanimanje, ostala skrivnost.

Čeprav je možnost menjave zaenkrat zgolj govorica, bo ogromno odvisno od tega, kam se bo odvila sestava ekipe Lakersov, saj je James jasno povedal, da si želi igrati v zasedbi, ki bo resen tekmec za naslov.

James, ki kot kaže kljub 40 letom, še žanje veliko pozornost klubov v ligi NBA, je v minuli sezoni v povprečju dosegal 24,4 točke, 7,8 skoka in 8,2 asistence na srečanje, zadel je 51,3 odstotka metov iz igre, za tri pa je metal s 37,6-odstotno uspešnostjo.

