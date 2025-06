Sveži kvas Fala zdaj v bolj trajnostni embalaži in s certifikatom FSC

Skupina Lesaffre, katere del je tudi blagovna znamka Fala, nenehno stremi k ukrepom za lepšo, čistejšo in bolj trajnostno prihodnost. Dodaten korak k boljši prihodnosti so naredili tudi s tem, ko so prešli na bolj trajnostno embalažo za njihov sveži 42- in 500-gramski kvas Fala in tako pridobili certifikat FSC.

Kaj pomeni oznaka FSC?

FSC je kratica za Forest Stewardship Council, mednarodno in neprofitno organizacijo, ki postavlja standarde za trajnostno gospodarjenje z gozdovi po vsem svetu. Organizacija izdaja certifikate za gozdove in izdelke, ki izpolnjujejo njihova načela trajnosti.

Oznaka FSC za sveži kvas Fala torej pomeni, da je embalaža narejena iz papirja, ki prihaja iz odgovorno upravljanih gozdov. Da papir ni bil pridobljen s prekomernim sekanjem ali uničevanjem naravnega habitata in da so bile pri pridobivanju lesa oziroma papirja upoštevane pravice lokalnih skupnosti in delavcev. Vse to omogoča, da se gozdovi obnavljajo in jih tako ohranjamo za prihodnje generacije.

Foto: Shutterstock

Tradicija kvasa Fala in odgovornost do okolja

Kvas Fala obstaja že več kot sto let ter odraža tradicijo in zanesljivost, zaradi česar je postal nepogrešljiva sestavina pri peki kvašenih izdelkov v slovenskih gospodinjstvih. Sprememba celotne embalaže svežega 42- in 500-gramskega kvasa Fala – od ovojnega papirja do prodajnega kartončka in transportne embalaže – pa odraža zavezanost blagovne znamke Fala oziroma Skupine Lesaffre k trajnostnemu razvoju in odgovornemu ravnanju z okoljem.

S tem ko izbiramo izdelke z oznako FSC, podpremo ohranjanje zdravih gozdov po vsem svetu in prispevamo k boju proti podnebnim spremembam.

Naročnik oglasnega sporočila je Lesaffre.