Nikola Pokrivač je za hrvaško reprezentanco zbral 15 nastopov, selektor Slaven Bilić pa ga je popeljal na evropsko prvenstvo leta 2008. Pokrivač je kariero začel pri Varteksu, med drugim pa je igral tudi za Dinamo in z njim osvojil štiri naslove prvaka in tri pokale, Monaco, RB Salzburg in Rijeko. Lansko poletje je podpisal za NK Vojnić '95.

Pokrivać je imel v zadnjih letih ogromno težav z zdravjem, kar trikrat je premagal Hodgkinov limfom, raka na bezgavkah, kar je močno vplivalo tudi na njegovo nogometno kariero. Raka so mu prvič diagnosticirali leta 2012, leta 2017, ko se je bolezen vrnila, mu je mama z darovanjem kostnega mozga rešila življenje.

Po neuradnih informacijah hrvaških medijev sta bila s Pokrivačem v avtu še nogometaša Tin Džaferović in Josip Mohač, ki sta hudo poškodovana in so ju nemudoma odpeljali v Splošno bolnišnico Karlovac, lažje poškodovan pa je bil tudi vratar NK Vojnić Franjo Berišić.

Neuradni vzrok nesreče je neprilagojena hitrost.

V nesreči je umrla še ena oseba, in sicer v avtomobilu, v katerega so nogometaši trčili, še poročajo hrvaški mediji.

S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o teškoj prometnoj nesreći u Karlovcu u kojoj je, nažalost, život izgubio naš bivši igrač Nikola Pokrivač.



Nikola će zauvijek ostati dio Dinamove obitelji – kao talentirani veznjak, borac na terenu i čovjek velikog srca. Za plave… pic.twitter.com/lCjyvFibZy — GNK Dinamo (@gnkdinamo) April 18, 2025

