V 59. letu je umrl Franci Tišler, dolgoletni in ustanovni član ter baritonist znanega narodnozabavnega ansambla Gašperji.

Franci Tišler je bil dolgoletni in ustanovni član Ansambla Gašperji, pri katerem je bil tako basist kot tudi baritonist. Umrl je v starosti 58 let.

Tišler je v ansamblu pustil velik pečat, saj je sodeloval pri več kot 400 glasbenih posnetkih, ki jih je ustvaril v svoji 47-letni glasbeni karieri z Gašperji, so zapisali na portalu Veseljak.

Ansambel je nastal leta 1978 kot folklorni trio s pevko. Pot zasedbe se je začela strmo vzpenjati, ko se je ansambel razširil v petčlansko zasedbo in v devetdesetih letih začel sodelovati in nastopati s Slavkom Avsenikom. Skupne evropske turneje z Avsenikovo zasedbo so jim na široko odprle vrata v evropski glasbeni prostor, kjer nastopajo še danes.

Gašperji so v tujini znani pod imenom Die Jungen original Oberkreiner in nadaljujejo glasbeno tradicijo Ansambla bratov Avsenik.