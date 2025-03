V starosti 82 let je umrl Carl Dean, mož country pevke Dolly Parton, s katero sta se skrivaj poročila in ostala poročena skoraj 60 let. Pevka je na spletni strani zapisala, da besede ne morejo opisati ljubezni, "ki sta jo delila več kot 60 let".

Carl Dean, ki je navdihnil njeno brezčasno uspešnico Jolene, je umrl v ponedeljek v Nashvillu v Tennesseeju, je poročala agencija Associated Press. Pokopali ga bodo na zasebni slovesnosti v krogu ožje družine. Družina je prosila za spoštovanje in zasebnost. Vzroka Deanove smrti niso objavili.

"S Carlom sva skupaj preživela veliko čudovitih let. Besede ne morejo opisati ljubezni, ki sva si jo delila več kot 60 let. Hvala za vaše molitve in sočutje," je Parton zapisala v izjavi.

Spoznala sta se, ko se je Parton preselila v Nashville

Parton je Deana spoznala pred pralnico na dan, ko se je pri 18 letih preselila v Nashville. "Bila sem presenečena in navdušena, da me je med pogovorom pogledal v obraz (kar je zame redkost)," je njuno prvo srečanje opisala pevka in dodala: "Videti je bilo, da ga resnično zanima, kdo sem in kaj sem."

Par se je poročil dve leti kasneje, maja 1966, v Ringgoldu v Georgii, na poroki pa so poleg mladoporočencev bili mati Dolly Parton, pastor in njegova žena. Čeprav sta bila v zvezi skoraj vse življenje, pa nikoli nista imela otrok. Dean je bil poslovnež, ki je imel v lasti podjetje za asfaltiranje v Nashvillu, večino časa pa se je izogibal soju žarometov, ki jih je bila njegova žena kot zvezdnica navajena. Ker sta Parton in Dean svojo zvezo desetletja strogo varovala, se je Parton v pogovoru za Associated Press leta 1984 pošalila: "Veliko ljudi pravi, da Carla Deana ni, da je le nekdo, ki sem si ga izmislila, da bi druge ljudi odvrnila od sebe."

