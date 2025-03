Umrl je Saša Popović

Po kratki in hudi bolezni je v 71. letu starosti umrl eden najbolj prepoznavnih obrazov srbske glasbene scene, ustanovitelj zasedbe Sladki greh in direktor Grand produkcije Saša Popović, poročajo srbski mediji.

"Z neizrekljivo žalostjo obveščamo javnost, da je danes po kratki in hudi bolezni preminil Saša Popović, ustanovitelj in kreativni direktor Grand Produkcije," so sporočili iz Grand produkcije.

Preminuo Saša Popović. Čovek koji je osmislio najpopularniji muzički šou na ovim prostorima, Zvezde Granda, te tako omogućio gomili dece da uspeju u životu i ostvare svoj pevački san.



Nema više čuvenog DALJE IDE, DALJE IDE... Život naprosto svima stane. 💔 pic.twitter.com/TSjl6NvdOM — NemamKad (@NemamKadJa) March 1, 2025

Zapisali so, da je bil Aleksandar Saša Popović, ki se je rodil 24. aprila 1954 v Novem Sadu, vizionar in predan strokovnjak, ki je skozi glasbo in televizijo odkril in podpiral številne talente ter oblikoval zvok in duh nekega obdobja. "Njegova energija, predanost in ustvarjalnost bodo večno živeli v pesmih, izvajalcih, predstavah in vsem, kar je ustvaril. Dediščina, ki jo je zapustil, je neizmerna in je zaznamovala čas, v katerem je živel," so zapisali in poudarili, da je za sabo pustil neizbrisen pečat.

"Njegova zapuščina bo živela naprej v vseh nas, ki smo imeli privilegij z njim delati, in v vseh, katerih življenj se je dotaknil. Naj počiva v miru," so še zapisali.

Zgradil eno največjih glasbenih platform na Balkanu

Popović je kot ustanovitelj in dolgoletni direktor Grand produkcije zgradil eno največjih založb in glasbenih platform na Balkanu. Grand produkcija je promovirala številne znane srbske pevke kot so Lepa Brena, Dragana Mirković, Jelena Karleuša, Milica Todorović in druge izvajalce.

Starejše generacije se Popovića spomnijo kot člana zasedbe Slatki greh, ki je Lepo Breno spremljala v njeni najslavnejši fazi v 80. in 90. letih. S Slatkim grehom je Popović sodeloval pri nastajanju uspešnic, kot so Mile voli disko, Čačak, Čačak in Hajde da se volimo.