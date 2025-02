V starosti 95 let je umrl legendarni hollywoodski igralec Gene Hackman. Igralca in njegovo ženo so mrtva našli na njunem domu.

Legendarnega 95-letnega hollywoodskega igralca Gena Hackmana in njegovo 63-letno ženo Betsy Arakawa so našli mrtva v njunem domu v ameriškem mestu Santa Fe v zvezni državi Nova Mehika, poročajo številni tuji mediji.

Last photos of reclusive Gene Hackman, 95, and his wife Betsy Arakawa, 63, after couple are found dead at their Santa Fe home https://t.co/uSzagzG2EL — Daily Mail Online (@MailOnline) February 27, 2025

Poleg trupel igralca Hackmana in njegove soproge, 63-letne klasične pianistke Betsy Arakaw, s katero je bil igralec poročen 34 let, so na njunem domu našli mrtvega tudi njunega psa. Lokalni mediji poročajo, da pri njuni smrti ni suma kaznivega dejanja. Šerif okrožja Santa Fe Adan Mendoza na vprašanje lokalnih medijev ni navedel vzroka smrti legendarnega igralca in njegove žene, ni povedal, kdaj bi par lahko umrl.

Robin Williams (levo) in Michael Caine ob boku Gene Hackmana leta 2003 na 60. podelitvi zlatih globusov na Beverly Hillsu. Foto: Reuters

V izjavi šerifa okrožja Santa Fe v Novi Mehiki so zapisali: "Lahko potrdimo, da sta bila tako Gene Hackman kot njegova žena najdena mrtva v sredo popoldne v njuni rezidenci na Sunset Trailu." Kot so dodali preiskovalci gre še vedno za aktivno preiskavo, a so pri tem že izključili sum kaznivega dejanja.

Hackman velja za enega od najuspešnejših igralcev vseh časov. Med drugim je zaigral v filmih Francoska zveza, Bonnie in Clyde ter Veličastni Tenenbaumi.

Foto: Guliverimage/AP

Dvakratni prejemnik oskarja je konec januarja dopolnil 95 let. V njegovi bogati filmski karieri, ki je trajala več kot šest desetletij, je prejel dva oskarja, dve bafti, štiri zlate globuse in nagrado Ceha filmskih igralcev.

Več sledi ...