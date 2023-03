Prepoznate tega igralca? Danes šteje 93 let in je še vedno v dobri formi. #foto

Igralca, ki je nehal snemati filme pred skoraj dvajsetimi leti, so fotografski objektivi po dolgem času spet ujeli v javnosti. Danes Gene Hackman šteje že 93 let in je še vedno v dobri formi.

Gena Hackmana so v fotografski objektiv ujeli v mestu Santa Fe v Novi Mehiki, kjer živi že nekaj zadnjih let. Ujeli so ga med vožnjo in pri točenju goriva na črpalki, privoščil si je tudi nekaj hitre hrane, nato pa se lotil dela na svojem vrtu. Kot poročajo ameriški mediji, naj bi bil igralec še vedno v dobri formi.

Foto: Profimedia

Igralec, ki je nazadnje z igralko Christine Baranski zaigral v komediji Welcome To Mooseport leta 2004, je že takrat napovedal, da se igralski karieri ne bo več aktivno posvečal in da ne pripravlja novih filmskih projektov. Leta 2008 je promoviral svoj tretji roman Escape From Andersonville.

Če bi film lahko posnel v svoji hiši, bi se tega morda lotil

Na vprašanje o tem, ali bi še kdaj posnel ali sodeloval pri kakšnem filmu, je za revijo GQ leta 2011 odgovoril: "Če bi ga lahko posnel v svoji hiši, morda, ne da bi me kdo motil, po možnosti z osebo ali dvema ob sebi."

Svojo bogato kariero je začel pred skoraj sedemdesetimi leti, ko se je leta 1956 pridružil prizorišču uprizoritvenih umetnosti Pasadena Playhouse. Leta 1971 je prejel oskarja za najboljšega igralca za vlogo newyorškega detektiva Jimmyja Doyla - Popeyeja v drami Francoska zveza. Leta 1978 je zaigral v vlogi Lexa Luthora v Supermanu.

Foto: Guliverimage/AP

Sodeloval v številnih filmih ter prejel še drugega oskarja in zlati globus

V osemdesetih letih je zaigral v več filmih, leta 1981 v filmu Reds, leta 1983 v Under Fire, leta 1986 v Hoosiers, leta 1987 v No Way Out in leta 1988 v Mississippi Burning. Svojega drugega oskarja je prejel v devetdesetih letih, ko si ga je prislužil za najboljšega stranskega igralca za vlogo sadističnega šerifa Billa Daggetta. V filmu Neoproščeno leta 1992 je zaigral skupaj s Clintom Eastwoodom.

Sodeloval v več kot sto filmih in projektih

Zaigral je še v filmu Narrow Margin leta 1990, v Geronimo: An American Legend leta 1993, v The Quick And The Dead leta 1995, v The Chamber leta 1996, v Enemy Of The State leta 1998 in drugih. V začetku novega tisočletja je zaigral še v Behind Enemy Lines (Za sovražnikovo črto) leta 2001, v filmu Heist (Rop) leta 2001 ter si istega leta celo prislužil zlati globus za najboljšega igralca za vlogo v The Royal Tenenbaums (Veličastni Tenenbaumi).