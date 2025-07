Na družinskem potovanju umrl priljubljeni igralec

Warner je kariero začel z vlogo Thea Huxtabla v kultni humoristični seriji The Cosby Show. V seriji, ki je bila na sporedu od leta 1984 do 1992, je igral edinega sina lika Billa Cosbyja, dr. Heathcliffa Huxtabla.

Leta 2023 je Warner za PEOPLE povedal: "Prepričan sem, da lahko govorim v imenu celotne igralske zasedbe, ko rečem, da smo na serijo The Cosby Show še vedno zelo ponosni."

"Edinstvena izkušnja, ki nas povezuje"

"Delimo si edinstveno izkušnjo, ki nas povezuje na poseben način, ne glede na to, koliko časa mine, preden se znova slišimo ali vidimo," je še dodal.

Seveda je Warner priznal tudi, da se je zapuščina serije spremenila zaradi obtožb proti Billu Cosbyju, ki je bil leta 2018 obsojen zaradi spolnega napada, a je bila sodba leta 2021 razveljavljena. Kljub temu je kasneje pet žensk ponovno obtožilo Cosbyja spolnih napadov.

"Ne glede na to, kako danes nekateri gledajo na serijo, sem še vedno ponosen, da sem bil del tako ikoničnega projekta, ki je imel velik vpliv – najprej na temnopolto kulturo, pa tudi na ameriško kulturo nasploh," je dejal Warner.

Od serije Cosby Show do novih uspehov

Po koncu The Cosby Show je Warner igral v več uspešnih televizijskih oddajah in filmih. Skupaj z Eddiejem Griffinom je nastopil v seriji Malcolm & Eddie (1996–2000), znan pa je bil tudi po vlogi Alexa Reeda v seriji Reed Between the Lines, v kateri je med letoma 2011 in 2015 igral skupaj s Tracee Ellis Ross.

Novejši projekti in zadnja leta

V zadnjih letih je Warner nastopal v serijah Major Crimes kot Chuck Cooper, Suits kot Julius Rowe in The Resident kot AJ Austin. Njegovi zadnji igralski vlogi sta bili v serijah 9-1-1 in Alert: Missing Persons Unit.

Podkast o ranljivosti in duševnem zdravju

Njegov najnovejši projekt je bil podkast Not All Hood, ki ga je ustvaril skupaj z Weusijem Barako in Candace Kelley. Namen podkasta je bil odpravljanje tabujev o duševnem zdravju v temnopolti skupnosti. Warner je za PEOPLE povedal, da je to prostor, kjer je lahko pokazal svojo najranljivejšo plat.

"To je zame zanimiva izkušnja, saj je to prostor, kjer se počutim dovolj varnega, da si dovolim biti tako ranljiv, kot si le dovolim biti," je povedal.