Oven

Zaradi financ ste preveč pod stresom, preveč vas skrbi. Vse se bo uredilo, zato se poskusite vsaj danes malo sprostiti. Vaše denarne skrbi se bodo kmalu umirile zaradi novih možnosti, ki bodo prišle in vam bodo zagotovile nekaj varnosti. Stanje se bo uredilo tudi pri vseh tistih, ki jih imate radi.

Bik

Danes boste čustveno in psihično vzburjeni, kar bo posledica nekega pogovora in skritih signalov. Pustite čustvom, naj zaplavajo in vas zapeljejo brez večjega napora. Ne načrtujte, kako se boste odzivali, recite tisto, kar vam bo padlo na pamet. To bo še najbolj iskreno, zato ne mislite preveč o svojih dejanjih, enostavno naredite stvari.

Dvojčka

V današnji dan ste se zbudili osveženi in prenovljeni. Imate občutek, da lahko naredite in dosežete karkoli. In najverjetneje tudi boste, samo zavzeti se boste morali za tisto stvari, ki jo boste želeli narediti. Pazite, da se ne boste preveč naslajali. Ker imate občutek, da ste nepremagljivi, to še ne pomeni, da ste res.

Rak

Vse, česar se boste lotili, vam bo šlo danes odlično od rok. Če bodo vaši bližnji manj polni energije, jim boste rade volje priskočili na pomoč. S tem pa boste postali še bolj priljubljeni, kot ste že. Razjeziti vas utegnejo le neke malenkosti, za katere bo odgovoren prijatelj. Že jutri bo vse v redu.

Lev

V situaciji, ki vas čaka danes, boste malenkost nazadnjaški. Poskusite postati bolj odprti in stopite korak naprej, saj vsaka novost ni nujno slaba. Prav je, da se držite svojih načel in nazorov, vendar poskrbite, da si z njimi ne boste nakopali težav. Obetajo se vam novosti, sprejmite jih!

Devica

Neizmerno si želite sprememb, še posebno na službenem področju. Morda imate celo občutek, da vam to delo ne prinaša več izzivov in vznemirjenja. V tem primeru zagotovo ni primerno za vas, saj potrebujete adrenalin. Nekaj več ga bo na zasebnem področju, saj vas bo partner soočil z izzivom.

Tehtnica

Današnji dan vam bo omogočil nenadna odkritja in hiter razvoj dogodkov, zato se odzivajte na podlagi prvega občutka in se nikar ne obotavljajte preveč. Tako bi le izgubljali čas, vi pa ga morate nujno pridobiti. Če ne bo šlo drugače, delo potegnite pozno v noč. Kdaj pa kdaj je potrebno stisniti zobe in se žrtvovati.

Škorpijon

Pred vami so denarne težave, zato previdnost pri financah ne bo odveč. Čeprav je čas nakupov, se ne prenaglite. Začnite previdno upravljati s svojimi financami. Danes bosta v ospredje stopila družinsko in družabno življenje. Vaša družabnost in želja po njej bosta na visokem nivoju. Konflikti v odnosih niso vidni. Vezani boste predani partnerju.

Strelec

Zdelo se vam bo, da se še nikoli niste tako dobro razumeli z domačimi in s partnerjem. Uživajte v tej harmoniji, saj dobro veste, da odnosi niso vedno tako dobri. Vsesplošno počutje bo danes boljše, saj boste telo napolnili z novo energijo. Pri delu je sedaj čas za tvegane projekte, zvezde vam bodo zagotovile uspeh! Le pogumno!

Kozorog

Pred vami je naporen delovni dan, zato previdno. Ne hitite z delom, drugače bo lahko prišlo do napak! Kar se tiče odnosov, ste lahko zelo zadovoljni, saj imate okoli sebe res čudovite ljudi, na katere se lahko zanesete. Zdravje bo danes stabilno, kljub temu pa pazite, da boste spili dovolj vode.

Vodnar

Danes bo na preizkušnji vaša samozavest. Izzval vas bo nekdo, ki v sebi skriva odlične adute. Predvsem bo spreten pri komunikaciji, zato pazite, da ne bo pridobil prevelike prednosti. Nato bi ga težko ujeli. Lahko pa računate na to, da so konec koncev dejanja tista, ki povedo največ.

Ribi

Za vašim hrbtom se dogaja marsikaj, o čemer se vam niti ne sanja, zato danes namenite nekaj časa raziskovanju ozadja. Zelo verjetno se boste dokopali do zanimivih podatkov. Marsikateri vas bo zelo ujezil ali celo prizadel. Spoznali boste, kaj vse so ljudje sposobni narediti za slavo in dobiček.