Pretresljiva izpoved: Kričala sem, naj se bori

Vest o smrti Felixa Baumgartnerja je pretresla številne, še posebej pa tiste, ki so mu bili najbližje. Njegova dolgoletna partnerka, romunska televizijska voditeljica in humanitarka Mihaela Rădulescu Schwartzenberg , se je oglasila z ganljivo objavo na družbenih omrežjih. Zapisala je: "Držala sem ga za roke in mu kričala, naj se bori. Zdaj sem izgubljena."

Avstrijski ekstremni športnik Felix Baumgartner je v četrtek popoldne tragično preminil v nesreči z motoriziranim jadralnim padalom v italijanskem kampu Le Mimose v kraju Porto Sant’Elpidio. Star je bil 56 let. Po poročanju italijanskih medijev je že pred poletom občutil zdravstvene težave, vzrok smrti pa naj bi bil srčni infarkt.

"Za svet je bil legenda, ki je mnoge navdihnila. Za prijatelje in družino najbolj ljubljen in poln življenja. Za svoje oboževalce junak, ki jim je vedno vračal nasmeh. Zame … bil je moški, ki me je noro ljubil 13 let. Izjemen človek, ki sem ga ljubila bolj kot karkoli. Pravi moški, ki sem ga spoštovala in s katerim sem preživela najboljše trenutke svojega življenja," je danes zapisala njegova partnerka Mihaela Rădulescu Schwartzenberg.

Dodala je še poziv, naj ljudje nadaljujejo s pripovedovanjem njegove zgodbe: "V svetu, polnem sanjačev, učite otroke o sanjaču, ki je svoje sanje uresničil in za njih trdo garal." Mihaela je v objavi tudi opisala svoje zadnje trenutke s Felixom: kako ga je držala za roke in ga spodbujala, naj se bori za življenje.

Baumgartner je svetovno slavo dosegel leta 2012, ko je kot prvi človek v prostem padu prebil zvočni zid, ko je skočil iz kapsule, nameščene v stratosferi, na višini več kot 39 kilometrov. Njegov podvig je spremljalo več milijonov ljudi po vsem svetu.