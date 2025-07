Sumljive smrti v španskem letovišču

Po poročanju španskega El Espanola so 61-letnega Hruševskega našli utopljenega v bazenu kompleksa Cala Alta. Sosedje so mu poskušali nuditi prvo pomoč, kmalu zatem pa so prispeli tudi reševalci, vendar ga niso mogli rešiti.

Čeprav na telesu ni bilo očitnih znakov nasilja, naj bi mu iz enega ušesa tekla kri. Domačini so ugibali, da je bil vzrok srčni infarkt ali možganska kap, vendar možnost umora ni izključena.

Ruski pilot Maksim Kuzminov, ki je s helikopterjem Mi-8 prebegnil v Ukrajino. Foto: Guliverimage Neverjetno naključje je, da je bil v istem kompleksu Cala Alta pred manj kot letom in pol umorjen ruski pilot Maksim Kuzminov, ki je s helikopterjem Mi-8 prebegnil v Ukrajino. Kuzminova naj bi v podzemni garaži kompleksa ubili ruski agenti. Junija 2024 je Wall Street Journal, ki se je skliceval na vire v zahodnih obveščevalnih službah, poročal, da so morilce plačali ruski uradniki na Dunaju.

Njegovo ime se pojavlja v arhivskih ukrajinskih dokumentih

Hruševski je imel po navedbah španskega medija malo stikov s sosedi. Šele po njegovi smrti so izvedeli, da je bil povezan z ukrajinskimi prizadevanji za boj proti organiziranemu kriminalu.

Njegovo ime se pojavlja v arhivskih ukrajinskih pravnih dokumentih iz 90. let prejšnjega stoletja, kjer je naveden kot vodja oddelka za kriminalistične preiskave v ukrajinski Čerkaški in Kirovogradski oblasti. Ta oddelek je bil leta 2015 razpuščen v okviru reforme ukrajinske policije.

Podobnost lokacije in sumljive okoliščine obeh smrti so privedle do ugibanj, da bi lahko bile v primer Hruševskega vpletene tudi ruske tajne službe.