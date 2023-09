28-letni ruski pilot Maksim Kuzminov, ki je prešel na ukrajinsko stran in njeni vojski predal helikopter Mi-8, bo prejel nagrado v višini pol milijona dolarjev, je v torek povedal ukrajinski tiskovni uradnik Andrij Jusov in dodal, da mu bodo nagrado izplačali v ukrajinski grivni. Druge pripadnike ruske vojske je ob tem pozval, naj sledijo zgledu pribežnika.

A Russian military pilot who defected to Ukraine last month said he flew his helicopter low over fields with its transponder off to evade detection.⁠

⁠

In his first public appearance at a news conference in Ukraine, Capt. Maksim Kuzminov said that he pic.twitter.com/jOaM5HoMW8 — NEWS FLASH (@NEWSFLA68297770) September 5, 2023

"Predajte se, borite se proti Putinovemu režimu"

"Ukrajina je demokratična pravna država. Izpolnjujemo lastne obveznosti in obveznosti mednarodnega prava. Zato še enkrat ponavljam, tisti Rusi, ki nočete postati vojni zločinci, prosim, predajte se, prebegnite na ukrajinsko stran in branite svojo čast in vest, borite se proti Putinovemu režimu," je sklenil Jusov.

Ukrajinski vojski je predal helikopter Mi-8. Foto: Guliverimage Tajna služba je mladeniča prepričala, da je v okviru posebne, dolgotrajne operacije prestopil na ukrajinsko stran.

📸#Russian pilot-defector Maksim Kuzminov who crossed the #Russia-#Ukrainian border in an Mi-8 helicopter speaks out.



He said he doesn't support the Russia-induced "murders, tears, and blood".



He also believes that #Ukraine will win the war.



Pic: Ukraine Intel's YouTube pic.twitter.com/mZmWC1qF2A — TVP World (@TVPWorld_com) September 4, 2023

Ukrajina ima sicer uradni seznam nagrad za vojaško opremo, ki jo ruski vojaki predajo Ukrajini. Denimo za tank lahko dobijo sto tisoč dolarjev. V Rusiji se medtem nagrade izplačujejo za letala, tanke in drugo orožje.