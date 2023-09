Rusija: Uničili smo štiri vojaške čolne z ukrajinskimi vojaki  #vŽivo

Poudarki dneva:



7.20 Rusija: Uničili smo štiri vojaške čolne z ukrajinskimi vojaki

6.15 Šolanje ukrajinskih pilotov v Franciji

#UPDATE Russia says it destroyed four Ukrainian military boats carrying troops in the Black Sea.



"During the night of September 4, 2023, in the northwestern part of the Black Sea, naval aviation aircraft of the Black Sea Fleet destroyed 4 'Willard Sea Force' US-made high-speed… pic.twitter.com/kGNGGR35ID