Guverner Zaporiške regije Evgenij Balicki, ki ga je imenovala Rusija, trdi, da so ruske enote danes od 7.30 ubile več kot 150 ukrajinskih vojakov. "Od 7.30 je sovražnik z brigadami do 200 ljudi v oklepnih vozilih s severa poskušal vstopiti v Rabotino," je zapisal Balicki na aplikaciji Telegram, kot poroča Sky News.

Dodal je, da so ukrajinske sile utrpele velike izgube in bile prisiljene ustaviti ofenzivo. Dejal je, da je takrat ruska vojska v nekaj urah ubila 156 ukrajinskih vojakov.

Ukrajinski brezpilotni letalniki so znova poleteli proti ruski prestolnici in nad jugozahodno regijo, ki meji na Ukrajino, so danes zjutraj sporočili ruski uradniki. Župan Moskve Sergej Sobjanin je povedal, da je protizračna obramba čez noč sestrelila brezpilotno letalo, ki se je približevalo prestolnici. Poročil o žrtvah ali škodi ni, je dejal.

Medtem sta v regiji Kursk v zgodnjih jutranjih urah dve ukrajinski brezpilotni letali poleteli proti mestu Kurčatov, ki je od jedrske elektrarne Kursk oddaljen le nekaj kilometrov, je sporočil guverner Roman Starovoit.

Guverner je povedal, da sta bili v napadu na mesto poškodovani upravna stavba in hiša. Spomnimo, ta teden so se okrepili ukrajinski napadi brezpilotnikov na Rusijo. V sredo zgodaj je Rusija doživela največji napad brezpilotnih letal na svoje ozemlje od začetka invazije lani. Napadenih je bilo šest regij, vključno z Moskvo in Brjanskom.

Ukrajinske sile trdijo, da jim je uspelo prodreti na "prvo linijo" ruskih utrdb v regiji Zaporožje, t. i. Surovikinovo linijo – kombinacijo min, ovir in jarkov, ki jih je general Sergej Surovikin, postavil, da bi zaustavil napredovanje ukrajinskih protiofenziv.

Foto: Reuters Sergej Surovikin je nekdanji poveljnik ruskih sil v Ukrajini. Junija je po uporu skupine ruskih plačancev Wagner izginil iz javnosti. Bil je tudi skrivni VIP-pripadnik paravojaške enote Wagner. je nekdanji poveljnik ruskih sil v Ukrajini. Junija je po uporu skupine ruskih plačancev Wagner izginil iz javnosti. Bil je tudi skrivni VIP-pripadnik paravojaške enote Wagner.

Surovikinova obrambna črta je v zasedenem delu regij Zaporožje in Doneck ter se razteza od nekdanjega rezervoarja Kahovka pri mestu Vasilivka do mesta Volnovaha v regiji Doneck ter vključuje utrdbe in strelske jarke v skupni dolžini več kot tisoč kilometrov.

Okoli nekaterih posebej pomembnih krajev, kot so Mihajlivka, Tokmak in Bilmak, so Rusi zgradili dodatne obrambne sisteme. Prvi dve mesti sta na morebitni liniji ukrajinskega napredovanja proti Melitopolu, tretji pa proti Mariupolu.

Utrdbe sestavljajo minska polja kot prva obrambna črta, sledijo zmajevi zobje in nato protitankovski jarki. Šele za tem so prvi jarki z vojaki, nato pa druga obrambna linija z jarki za vojake. Za tem je v globini topništvo.

Nedavni uspehi ukrajinskih sil na južni fronti bi lahko utrli pot, da bodo Rusi potisnjeni nazaj na polotok Krim, je dejal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Povedal je, da je to postalo mogoče po tem, ko je ukrajinska vojska osvobodila "strateško pomembno" vas Robotine v regiji Zaporožje, čeprav ruska vojska pravi, da se njene sile še vedno zadržujejo v vasi. Spomnimo, Ukrajina poskuša v veliki poletni protiofenzivi presekati kopenski koridor do Krima, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija.

Na nedavnem srečanju veleposlanikov v Parizu je Kuleba dejal: "Po utrditvi naših položajev v vasi Robotine si odpiramo pot proti Tokmaku in Melitopolu ter administrativni meji s Krimom."

Ameriški inštitut za preučevanje vojne (ISW) je sporočil, da so "ukrajinske sile 29. avgusta nadaljevale napredovanje vzhodno od Robotina, hkrati pa so še naprej varovale položaje v mestu".

Ukrajina trdi, da je prebila prvo rusko obrambno črto blizu Robotina, njene sile pa se zdaj nameravajo premakniti južneje, da bi dosegle položaje, ki jim bodo omogočili napad na vsa rusko okupirana mesta na obali Azovskega morja.