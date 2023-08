Slovenci po izgubljenem nizu strnili vrste in strli ukrajinski oreh

Poročilo s tekme:

Evropsko prvenstvo, skupina B, Varna Sreda, 30. avgust Slovenija : Ukrajina 3:1 (-23, 22, 20, 20)

Slovenija: Pajenk 14 (2 asa, 5 blokov), Planinšič, Kozamernik 7 (3 bloke), Toman, Bračko, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Ž. Štern, Ropret 1 (1 as), Urnaut 12 (2 asa), Čebulj 13, Možič 18 (2 bloka), Mujanović 3.

Ukrajina: Polujan 13 (3 ase, 2 bloka), Mazenko 1, Plotnickij, Sinicja 1 (1 as), Ostapenko, Semenjuk 9 (2 bloka), Kanajev, Jevstratov, Tupčij 23 (2 asa, 4 bloke), Kovalov 7, Kučer 1, Bojko, Kisiljuk 2, Ščurov 9 (3 bloke).

Slovenska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Varni rezultatsko začela tako, kot si je želela. Z zmago. Slovenci so pred obračunom opozarjali, da ne bo lahko, da so Ukrajinci lahko še kako neugodni, kar se je tudi uresničilo.

Reprezentanci sta se na večjem tekmovanju srečali v četrtfinalu lanskega svetovnega prvenstva, ko so Slovenci po izgubljenem uvodnem nizu njihov odpor strli s 3:1. In tako je bilo tudi danes.

Foto: CEV Tudi tokrat so tekmeci, ki večji del tekme niso računali na kapetana in eno najbolj nevarnih orožij Olega Plotnickega, prvi niz dobili. Pripadel jim je s 25:23. Drugi je s 25:22 pripadel varovancem romunskega stratega na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja, ki je ob koncu niza v igro poslal mladega korektorja Nika Mujanovića. Tudi tretji in četrti niz so s 25:20 dobili Slovenci, vknjižili prvo zmago in prve tri točke. Ob koncu tekme je Cretu priložnost ponudil še enemu debitantu Roku Bračko, vstopil je tudi Sašo Štalekar.

Točkovno najbolj razpoložen v slovenski vrsti je bil z 18 točkami Rok Možič, ki je bil učinkovit skozi celotno srečanje. Alen Pajenk se je ustavil pri 14 točkah, tudi dva asa, Klemen Čebulj 13, Tine Urnaut 12, Jan Kozamernik 7, Mujanović 3, Gregor Ropret 1.

Slovenci bodo po dnevu premora naslednjo tekmo odigrali v petek ob 16.30, ko jim bo nasproti stala Finska. V skupini B so še gostitelji Bolgari, Španci in Hrvati. Cilj slovenske izbrane vrste je prvo mesto v skupini.