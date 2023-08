Slovenci prvenstvo odprli z zmago

Slovenija : Ukrajina (-23, 22, 20, 20) Palača kulture in športa Varna, gledalcev 845, sodnika: Vasileidis (Grčija), Simić (Srbija).

* Slovenija: Pajenk 14 (2 asa, 5 blokov), Planinšič, Kozamernik 7 (3 bloke), Toman, Bračko, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Ž. Štern, Ropret 1 (1 as), Urnaut 12 (2 asa), Čebulj 13, Možič 18 (2 bloka), Mujanović 3.

* Ukrajina: Polujan 13 (3 ase, 2 bloka), Mazenko 1, Plotnickij, Sinicja 1 (1 as), Ostapenko, Semenjuk 9 (2 bloka), Kanajev, Jevstratov, Tupčij 23 (2 asa, 4 bloke), Kovalov 7, Kučer 1, Bojko, Kisiljuk 2, Ščurov 9 (3 bloke).

Slovenski odbojkarji so že pred tekmo podarjali, da ne pričakujejo sprehoda do prve zmage na prvenstvu. Ukrajino, ki jih je namučila na lanskem svetovnem prvenstvu v Stožicah, so spoštovali, predvsem njihovega najboljšega igralca Olega Plotnickija. Zato jih novica, da se je soigralec Gregorja Ropreta pri Perugii na zadnjem treningu poškodoval in da ne bo povsem nared za napore tekme, ni razžalostila. Začetek je sicer nakazoval, da se bo Ukrajincem njegova odsotnost močno poznala, saj so Slovenci prevzeli vajeti v svoje roke.

Z zanesljivo igro, ki ji je ton dajal razpoloženi Rok Možič, so zanesljivo vodili vse do izida 15:11, a nato, kot da bi jih zmotila sumljiva sodniška odločitev oziroma daljši odmor zaradi pregleda dvomljivega položaja. Po tem odmoru so popustili, tekmec se je razigral na bloku, ta je zaustavljal akcije Možiča in Tineta Urnauta, posledica tega je bil zaostanek branilcev srebrne kolajne z 18:21. S tremi zaporednimi točkami so še izenačili, po neuspešnem napadu Možiča pa so Ukrajinci prišli do dveh zaključnih žog. Klemen Čebulj je s točko prvo ubranil, Možič pa je s servisom poslal žogo v mrežo.

Foto: CEV

Ukrajinci so odlično začeli tudi drugi niz, v katerem so po asu Timofija Polujana, nekdanjega igralca ACH Volleyja, povedli z 8:5. A Slovenci so vendarle še pravočasno vzpostavili ravnotežje, tako da je bil do končnice boj izenačen. Na slovensko srečo se je razigral Alen Pajenk, ki je v drugem nizu dosegel kar šest točk, tri z blokom. Z njim je poskrbel za vodstvo 20:17 in 22:18, tekmec se je sicer še približal na točko zaostanka, toda pri izidu 24:22 je Gregor Ropret z asom vendarle končal mučenje slovenske vrste.

Pajenk je dobro igro nadaljeval tudi v tretjem nizu. Bil je najbolj zaslužen za vodstvo 7:4, z asom je ekipo popeljal tudi v vodstvo s 16:13. Ukrajinci se niso predali, še so se približali, toda njihovi upi v tem nizu so se bržkone končali po asu Urnauta in uspešno zaključenem napadu Možiča za vodstvo Slovencev 21:16.

Naslednja tekma jih čaka v petek proti Finski. Foto: CEV

Slovenski odbojkarji so se v četrtem nizu povsem razigrali. Hitro so povedli z desetimi točkami razlike, toda zaustavil jih je Cretu. Odločil se je, da ponudi priložnost mlajšim igralcem, tako so v igro vstopili Sašo Štalekar, Nik Mujanović in Rok Bračko. Prednost se je sicer prepolovila, toda stopila se ni, tako da so se Slovenci lahko na mestu, kjer se je leta 2015 začela njihova pot do prvega srebra, veselili zmage.

Naslednjo tekmo bodo odigrali v petek, ko se bodo merili s Finsko.