Le še dan loči slovensko odbojkarsko reprezentanco od premierne tekme na evropskem prvenstvu, ki ga v predtekmovanju gostijo Bolgarija, Italija, Izrael in Severna Makedonija.

Slovenci bodo vse do morebitnega četrtfinala igrali v Varni, kamor so prispeli v ponedeljek okoli poldneva in že opravili prvi trening. Takrat sicer v pomožni dvorani, namenjeni treningom, danes pa spoznali še glavno igrišče.

Na prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Najboljše štiri iz vsake skupine po predtekmovanju, ki poteka do 6. septembra, napredujejo v izločilne boje oziroma osmino finala.

19-letni Rok Bračko je prvič del ekipe na članskem evropskem prvenstvu. Foto: Guliverimage

"Mlajši smo močno napredovali"

Med 14 potniki na evropsko prvenstvo je tudi 19-letni debitant na članskih turnirjih Rok Bračko, ki je nepričakovano priložnost sprejel z obema rokama. Potem ko je maja priprave pod vodstvom Gherogheja Cretuja začelo kar nekaj mladih obrazov, je Štajerec romunskega trenerja prepričal do te mere, da si je ob 18-letnem korektorju Niku Mujanoviću kot eden od dveh najstnikov prislužil vozovnico za prvenstvo stare celine.

"Na začetku priprav je bil moj glavni namen, da se dokažem, da predvsem izvem veliko novih stvari, da se učim od boljših, izkušenejših igralcev. To je bil moj prvi cilj. Ostati čim dlje časa na pripravah in od tega odnesti čim več, zdaj pa je pred mano tudi veliko tekmovanje, za kar sem hvaležen," je še pred nedeljsko potjo v Bolgarijo novinarjem dejal mladi sprejemalec, ki je v zadnjih mesecih spoznaval reprezentančno odbojko na precej višji ravni, kot je je bil vajen.

"Mislim, da smo vsi, ki smo na novo prišli v reprezentanco, močno napredovali." Foto: Guliverimage "Vesel sem, da sem to okusil, da sem lahko videl, na kakšni ravni se igra. Starejši so nas zelo lepo sprejeli, nam tudi pomagali, če smo kaj potrebovali. Vmes so bile kakšne šale, ampak menim, da so bile mišljene na pozitiven način. Mislim, da smo vsi, ki smo na novo prišli v reprezentanco, močno napredovali ravno zaradi izkušenih igralcev," razmišlja član OK Merkur Maribora in ob tem ne pozabi omeniti vloge 55-letnega Romuna na slovenski klopi.

"Selektor se veliko ukvarja tudi z mlajšimi, čeprav morda nismo v prvem planu za igro, za kar sem zelo hvaležen. Menim, da je vsak poskušal vse to kar najbolje izkoristiti. Vsi se zavedamo, zakaj smo tukaj, in poskušamo iz tega potegniti čim več."

Foto: Guliverimage

"Borili se bomo za najvišja mesta"

Za Bračka bo to premierno prvenstvo, a glavno jedro reprezentantov ima s tovrstnimi prvenstvi ogromno izkušenj. Na zadnjih štirih prvenstvih so kar trikrat igrali v finalu in trikrat osvojili srebro, pred dvema letoma jim je naskok na vrh preprečila ena najbolj dominantnih reprezentanc v vseh selekcijah Italija. Ta bo v Rimu gostila boje za kolajne, ki so zapisani tudi med cilji Slovencev, ki želijo končati srebrno dobo.

"Sam sem sicer prvič v ekipi, a vemo, da je Slovenija ena od boljših ekip. Vsekakor se bomo borili za najvišja mesta," dodaja Bračko, ki se odlično znajde tudi na mivki. Z Rokom Možičem sta se pred dvema letoma veselila naslova evropskih prvakov do 20 let.

Slovenska reprezentanca na EP: Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern, Rok Bračko

Podajalca: Gregor Ropret, Uroš Planinšič

Srednji blokerji: Alen Pajen, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Danijel Koncilja

Prosta igralca: Jani Kovačič, Urban Toman

Korektor: Nik Mujanović.



Strokovni štab:

Selektor: Gheorghe Cretu

Pomočnika selektorja: Matteo De Cecco, Zoran Kedačič

Trener za telesno pripravo: Gioele Rosellini

Statistika: Bogdan Szczebak, Mateusz Nykiel

Zdravnik: Mile Majstorović

Fizioterapevt: Pietro Bavutti

Maser: Žiga Planinc

Vodja reprezentance: Alen Djordjevič

V Stožicah dodobra spoznali neugodno Ukrajino

Slovenci bodo uvodno srečanje odigrali v sredo ob 16.30, ko jim bo nasproti stala Ukrajina. Reprezentanci sta se na lanskem svetovnem prvenstvu srečali v četrtfinalu, Cretujevi varovanci so zmagali s 3:1, a Ukrajinci so se izkazali za zahtevnega tekmeca.

Slovenci bodo prvo tekmo odigrali v sredo ob 16.30 proti Ukrajini. Kako neugodna tekmica je lahko, so spoznali lani na svetovnem prvenstvu v Stožicah, ko so jo izločili v četrtfinalu. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Ukrajina je odlična ekipa, njihov način igranja je neugoden, kar smo občutili lani. Tega se zavedamo, pripravljeni bomo morali biti od prve minute," pred sredinim dvobojem pravi selektor, ki tako kot igralci poudarja, da bo treba proti glavnemu cilju korakati postopoma.

Gheorghe Cretu Foto: Guliverimage "Vsi si želijo kolajno, vsi igrajo zanjo. Fantje natanko vedo, kaj je cilj. Pot v Rim. A do tja je dolga pot. Moramo iti tekmo za tekmo. Zavedamo se, da je vsaka tekma pomembna tudi z vidika olimpijskih iger. Pomembno bo, da vsako tekmo oddelaš, kot moraš, šele po njej pa misli usmeriš na naslednjo," dodaja Cretu, ki v Varni ne bo računal na dva standardna še aktivna člena, korektorja Tončka Šterna (okreva po operaciji kolka) in organizatorja igre Dejana Vinčića.

Cilj Slovencev v skupinskem delu, v katerem bodo igrali z Ukrajino, Finsko, Španijo, Hrvaško in Bolgarijo, je prvo mesto v skupini. Slovenska skupina B se v osmini finala križa s skupino D, v kateri so Francozi, Izraelci, Romuni, Turki, Portugalci in Grki.