"Manj kot polfinale bo razočaranje za nas"

Košarkarji so že na svetovnem prvenstvu, na evropsko pa to nedeljo odhajajo slovenski odbojkarji. In to zelo samozavestni. "Dokazali smo si, da z njimi lahko uspešno igramo in jih tudi premagamo," po zmagah na pripravljalnih tekmah nad Poljsko in Italijo in porazu s Francijo pravi Gregor Ropret.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v Ljubljani opravlja zadnje treninge pred odhodom na evropsko prvenstvo. Na njem bo igrala v skupini B v Varni, bolgarskem mestu ob Črnem morju, kamor se bodo reprezentanti vedno radi vračali, saj so prav v njem začeli svojo pot do prve od treh srebrnih kolajn, ki so jih osvojili na evropskih prvenstvih. V slovenskem taboru vlada dobro razpoloženje in prepričanje, da na tekmovanje odhajajo dobro pripravljeni, pa čeprav ne bodo mogli računati na pomoč Tončka Šterna in izkušenega podajalca Dejana Vinčića. Dobro formo naj bi pokazal tudi pripravljalni turnir v Krakovu konec prejšnjega tedna, na katerem so po zmagah nad Poljsko in Italijo ter porazu proti Franciji osvojili drugo mesto.

Gregor Ropret Foto: Nik Moder/Sportida "Na Poljskem smo se merili s tremi najboljšimi reprezentancami in največjimi favoriti evropskega prvenstva. Dokazali smo si, da z njimi lahko uspešno igramo in jih tudi premagamo. Po mojem mnenju smo proti Poljski odigrali najboljšo tekmo tega poletja, kar nam daje samozavest. Verjamemo, da smo konkurenčni, s takim prepričanjem bomo tudi odpotovali v Varno," je na zadnjem srečanju z novinarji pred odhodom v Bolgarijo dejal organizator igre Gregor Ropret. Odbojkar Modene je prepričan, da je ekipa od lige narodov, v kateri je zasedla sedmo mesto, naredila korak naprej. "Mislim, da nam nova postavitev, v kateri sta Rok Možič in Klemen Čebulj zamenjala mesti, bolj ustreza. Zagotovo smo temu, kar smo kazali v ligi narodov, dodali še kakšen odstotek in da smo zdaj še bolj nevarni za najvišja mesta, ki so seveda naš cilj."

"V zadnjem tednu pilimo servise, obrambo in zaščito"

Jan Kozamernik Foto: Nik Moder/Sportida Do prvenstva - prvo tekmo bodo odigrali v sredo, 30. avgusta proti Ukrajini - jih čaka še nekaj treningov v Ljubljani, na katerih bodo poskušali popraviti malenkosti, ki so jih zaznali na zadnjih tekmah. "V zadnjem tednu pilimo še zadnje podrobnosti, servise, da bodo bolj konstantni, obrambo in zaščito, da bo naš sistem blok-obramba deloval, kot smo ga vajeni. Hkrati pa še skrbimo za telesno pripravljenost, da bomo zdržali do konca zelo dolgega tekmovanja. Vseeno pa menim, da smo glavno že naredili in dobro pripravljeni čakamo na odhod," meni bloker Jan Kozamernik.

Slovenija bo v Varni igrala v skupini z Ukrajino, Finsko, Hrvaško, Španijo in Bolgarijo. Kot menijo igralci, skupina še zdaleč ni lahka, a se ne izogibajo dejstvu, da so skupaj z gostitelji njeni prvi favoriti. "Biti favorit generalno ni lahek položaj, saj se ustvarja mnenje, da so zmage samoumevne. Dejansko pa to ni tako. Posebno Ukrajinci, Bolgari, Hrvati so dovolj kakovostne ekipe, da te lahko presenetijo. Če ti popustiš za milimeter, so tukaj, da te opomnijo, da ni prostora za napake. V ligi narodov so nas Bolgari že presenetili, lani na svetovnem prvenstvu smo videli, kako dobro igrajo Ukrajinci. Na vsaki tekmi bomo morali biti zbrani, je pa jasno, da so naši cilji najvišji. Daleč pa ne razmišljamo, gremo tekmo po tekmo. Naš prvi cilj bo uvrstitev na zaključni turnir v Rim, a če ne bomo zbrani, tega turnirja niti ne bomo videli," je v napovedih previden Kozamernik.

"Manj kot polfinale bo razočaranje za nas"

Jani Kovačič Foto: Nik Moder/Sportida Da se Slovenci po treh srebrnih kolajnah in še enem izpadu v četrtfinale ne morejo znebiti razmišljanj o kolajni, se strinja tudi libero Jani Kovačič: "Manj kot polfinale bo razočaranje za nas. Sodimo v ožji krog favoritov za medalje, a se zavedamo, da moramo že na vsaki tekmi v predtekmovalni skupini, ki zagotovo ni lahka, dati svoj maksimum. Smo pod pritiskom, a ne prvič. Do zdaj smo vedno najbolje delovali, ko je bilo to najbolj potrebno. Zadnje stopničke sicer še nismo preskočili, upamo, da jo bomo letos. Čeprav letos mogoče nekoliko manj govorimo pred kamerami, kot smo to v prejšnjih letih, pa se tudi med seboj pogovarjamo o zlati kolajni," je razmišljanje ekipe predstavil Kovačič.