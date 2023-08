Slovenci za konec še proti Francozom

Le še dober teden loči odbojkarje od začetka evropskega prvenstva. Slovenci formo preverjajo na Wagnerjevem memorialu v Krakovu, kjer jim gre odlično. Potem ko so v petek s 3:0 odpravili Poljake, so v soboto z drugo postavo po hudem boju s 3:2 strli še odpor aktualne svetovne in evropske prvakinje Italije. Tudi zahodni sosedi so ubrali podobno taktiko kot varovanci Gheorgheja Cretuja in spočili nosilce igre.

Slovenci so zdaj pri dveh zmagah in na dobri poti, da osvojijo turnir. Zadnjo tekmo bodo odigrali ob 14. uri proti Francozom, ki so po obračunih z Italijo in Poljsko še brez zmage in točke. Ob 17. uri bosta turnir zaključili Italija in Poljska.

Gheorghe Cretu je v soboto priložnost ponudil drugi postavi. Foto: Volleyballworld

Poljaki slavili desetkrat

Na turnirju štirih reprezentanc so bili doslej najuspešnejši Poljaki, ki so zmagali desetkrat, tudi lani. Dveh zmag na Wagnerjevem memorialu so se veselile še Brazilija, Rusija in Nizozemska, po ene pa Italija, Nemčija in Bolgarija. Skozi zgodovino je sicer na njem nastopilo 21 evropskih reprezentanc, poleg njih pa še Egipt, Tunizija, Kitajska, Iran, Japonska, Avstralija, Brazilija, Argentina, Kanada in Kuba.

Po koncu memoriala v spomin na nekdanjega poljskega reprezentanta in selektorja se bodo slovenski odbojkarji vrnili v domovino, v Ljubljani opravili še zadnje treninge, prihodnjo nedeljo pa se nato odpravili na pot proti Varni v Bolgariji, kjer bo reprezentanca v sredo, 30. avgusta, proti Ukrajini začela nastope med evropsko elito.

Hubert Wagner Memorial, Krakov Nedelja, 20. avgust

