Slovenke pred novim zahtevnim izzivom

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ob 20. uri odigrala drugo tekmo evropskega prvenstva. Po uvodnem porazu s favorizirano Poljsko (0:3), proti kateri so predvsem v prvem in tretjem nizu pustile dober vtis, jih v Gentu čaka še ena zahtevna naloga. Nasproti jim bodo stale domačinke Belgijke, ki so na svetovni lestvici deset mest pred njimi. V "slovenski" skupini se bosta popoldan pomerili Madžarska in Ukrajina.

Skupinski del 33. prvenstva stare celine poteka v Belgiji, Estoniji, Italiji in Nemčiji. Slovenske odbojkarice, ki na evropskem prvenstvu sodelujejo tretjič, igrajo v zahtevni skupini v Gentu.

Na uvodni petkovi tekmi so z 0:3 izgubile s favoriziranimi Poljakinjami, v skupinskem delu pa se bodo zoperstavile še domačinkam Belgijkam, aktualnim evropskim podprvakinjam Srbkinjam, Ukrajinkam in Madžarkam. Cilj Slovenk je preboj v osmino finala, za kar morajo skupinski del končati med prvimi štirimi ekipami. Pričakovati gre, da bodo imele na papirju najlažje delo proti zadnjima dvema reprezentancama, s katerima se bodo merile v torek in sredo.

Varovanke Marca Bonitte bodo po petkovem porazu znova na delu ob 20. uri, ko jim bodo nasproti stale gostiteljice Belgijke, sicer 13. reprezentanca svetovne lestvice, medtem ko so Slovenke 23. Večerne tekmice so pri eni zmagi, v petek so s 3:0 premagale Madžarke.

Na evropskem prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Po skupinskem delu štiri najvišje uvrščene iz vsake skupine napredujejo v izločilne boje.

"Veliko dobrih stvari lahko odnesemo s prve tekme, predvsem sem najbolj vesela, da se nismo bale nasprotnic in smo tekmo začele zelo samozavestno. Potegniti moramo najboljše stvari iz današnjega dne in jih prenesti na jutrišnjo še boljšo igro," je po petkovem porazu dejala kapetanka Saša Planinšec.

Slovenke po večerni tekmi že v nedeljo ob 17. uri čaka zahtevno srečanje s favorizirano Srbijo. Po dnevu premora se bodo v torek pomerile z Madžarkami, za konec predtekmovalnega dela dan kasneje pa še z Ukrajinkami.

Reprezentanca Slovenije: Podajalki: Sara Najdič, Eva Pogačar

Sprejemalke: Mija Šiftar, Maša Pucelj, Lorena Lorber Fijok, Isa Ramić, Naja Boisa

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Nika Milošič, Mirta Velikonja Grbac

Korektorici: Iza Mlakar, Eva Zatković

Prosti igralki: Anja Mazej, Katja Banko

Evropsko prvenstvo:

Sobota, 19. avgust

Lestvice:

