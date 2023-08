Slovenci navdušili in za uvod zmleli Poljake

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je gladko dobila prvo tekmo močnega pripravljalnega turnirja, Wagnerjevega memoriala. Slovenci so v Krakovu s 3:0 (21, 18, 21) ugnali gostitelje Poljake. Zvečer sledi še srečanje med Italijani in Francozi.

Hubert Wagner Memorial, Krakov Petek, 18. avgust

Slovenski odbojkarji se pripravljajo na evropsko prvenstvo, na katerem bodo konec avgusta začeli braniti srebrno odličje. Pripravljalne odgovore ta konec tedna iščejo na Poljskem. Natančneje v Krakovu na memorialu Huberta Wagnerja. Konkurenca na turnirju bi težko bila močnejša, saj formo preverjajo proti trem evropskim odbojkarskim velesilam Poljski, Italiji in Franciji.

Varovanci Gheorgheja Cretuja so na uvodni tekmi z gostitelji Poljaki, s katerimi so imeli v zadnjih letih na velikih tekmovanjih več pestrih obračunov, navdušili in zanesljivo slavili zmago s 3:0 v nizih.

Gheorghe Cretu je napovedal, da bo priložnost za igro ponudil tudi tistim, ki so v ligi narodov igrali manj. Foto: Guliverimage

Reprezentanci sta se zadnjič srečali pred mesecem in pol v sklopu lige narodov. Slovenci so takrat povedli z 2:0 v nizih, na koncu pa izgubili z 2:3, tokrat pa napake niso ponovili.

Slovencem na Poljskem ne more pomagati organizator igre Dejan Vinčić, ki si je pretekli teden na pripravljalni tekmi v Mariboru poškodoval gleženj in bo izpustil tudi prvenstvo stare celine.

Poljaki slavili desetkrat

Na turnirju štirih reprezentanc so bili doslej najuspešnejši Poljaki, ki so zmagali desetkrat, tudi lani. Dveh zmag na Wagnerjevem memorialu so se veselile še Brazilija, Rusija in Nizozemska, eno pa Italija, Nemčija in Bolgarija. Skozi zgodovino je sicer na njem nastopilo 21 evropskih reprezentanc, poleg njih pa še Egipt, Tunizija, Kitajska, Iran, Japonska, Avstralija, Brazilija, Argentina, Kanada in Kuba.