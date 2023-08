Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco prihajajoči konec tedna čaka še zadnja priprava pred evropskim prvenstvom, ki se bo začelo 28. avgusta. Varovanci romunskega stratega Gheorgheja Cretuja bodo med 18. in 20. avgustom na Poljskem igrali na Wagnerjevem memorialu, kjer bosta poleg gostiteljev slovenska tekmeca še Italija in Francija. Selektor je ob tem povedal, da bo izkušeni podajalec Dejan Vinčić, ki si je prejšnji teden na pripravljalni tekmi poškodoval gleženj, izpustil evropsko prvenstvo.

Slovenski odbojkarji so se po nedavnih prijateljskih tekmah v Mariboru, kjer so premagali Egipt in Kamerun, na treninge vrnili v ponedeljek. V četrtek se bodo odpravili na Poljsko, kjer bodo prvič sodelovali na prestižnem memorialu Huberta Jerzego Wagnerja v Krakovu. "Za nami je težji del, zelo močne fizične priprave, zdaj pa na vrsto pride uigravanje, da pridemo v formo." Foto: Ana Kovač

"Najbolj pomembno je, da bomo s turnirja odnesli čim več uigranosti in čim več težkih tekem. Za nami je težji del, zelo močne fizične priprave, zdaj pa na vrsto pride uigravanje, da pridemo v formo. Borba z najboljšimi ekipami na svetu nam bo dala nekaj več, da bomo prišli v najboljši ritem," je dejal bloker Sašo Štalekar.

Vinčić bo izpustil EP Na treningih pod vodstvom slovenskega selektorja trenutno sodeluje 14 odbojkarjev. V prihodnjem tednu se bo ekipi znova priključil Dejan Vinčić, ki je na četrtkovi pripravljalni tekmi utrpel poškodbo gležnja. Izkušeni podajalec, ki se je ravno dobro vrnil po operaciji komolca, bo po odločitvi selektorja izpustil letošnje evropsko prvenstvo. Dejan Vinčić, ki je prvi del reprezentančne sezone izpustil zaradi operacije komolca, si je prejšnji teden na pripravljalni tekmi poškodoval gleženj in bo izpustil prihajajoče evropsko prvenstvo. Foto: Odbojkarska zveza Slovenije "Odločil sem se, da ga na tokratnem tekmovanju ne bo v naši ekipi. S štabom smo preučili položaj in ocenili, da v tem trenutku Dejan še ne more prenesti vseh naporov tekem in ostalega, kar prihaja z visokim ritmom evropskega prvenstva," je v izjavi za OZS dodal Cretu. Vinčić je tako drugi standardni član reprezentance zadnjih let, ki bo izpustil EP. Že celotno sezono zaradi težav s kolkom in posledično operacije izbrani vrsti ne more pomagati korektor Tonček Štern.

Na turnirju štirih reprezentanc, ki so ga prvič organizirali leta 2003 v Olsztynu, so bili doslej najuspešnejši Poljaki, ki so zmagali desetkrat. Po dve zmagi imajo še Brazilija, Rusija in Nizozemska, po eno pa Italija, Nemčija in Bolgarija.

"To bo še en test za nas, da vidimo, v kakšnem stanju smo en teden pred EP"

"Zelo dobro je, da se pred EP odigrajo tekme proti reprezentancam, ki jih potem lahko srečaš v osmini finala, četrtfinalu, polfinalu ... To bo še en test za nas, da vidimo, v kakšnem stanju smo en teden pred EP. Upam, da bomo to najbolj izkoristili. Rezultat je vedno pomemben, vedno ko stopimo na igrišče poskušamo pokazati najboljšo igro in narediti vse za zmago. Osebno nam je rezultat vedno pomemben, če bomo pri tem še dobro igrali, pa toliko boljše," je dodal kapetan reprezentance Tine Urnaut.

Foto: Ana Kovač

"Zmaga je zmaga, ne glede na to, ali je pripravljalna tekma ali ne"

"Pomembno je, da imamo prijateljske tekme na visoki ravni, saj prihajamo v zadnja dva tedna priprav. Najbolj pomembno je, da imamo intenzivne tekme. Zmaga je zmaga, ne glede na to, ali je tekma pripravljalna ali ne," pa je svoja mnenja o memorialu strnil selektor Cretu.

Gheorghe Cretu bo priložnost za igro ponudil tudi preostalim igralcem, ne le udarni postavi: "Vsi morajo igrati, začutiti pritisk, stopiti na igrišče in dobiti dober občutek pred EP." Foto: Nebojša Tejić/STA

Ta bo kljub temu priložnost za igro ponudil tudi preostalim igralcem, ne le udarni postavi: "Vsi morajo igrati, začutiti pritisk, stopiti na igrišče in dobiti dober občutek pred EP. Zdaj so tudi mladi fantje pripravljeni, vedo, kako potekajo tekme, morajo biti le še sproščeni in igrati z užitkom," je še dodal romunski strateg.

Odbojkarji Slovenije bodo na EP v prvem delu igrali v Varni v Bolgariji. V predtekmovalni skupni bodo njihovi nasprotniki sogostitelji Bolgari, Hrvati, Finci, Španci in Ukrajinci, zadnji bodo 30. avgusta prvi slovenski tekmec.