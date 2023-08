Začenja se v spektakularni kulisi

Vse je nared za 33. evropsko prvenstvo za odbojkarice, ki ga gostijo Belgija, Estonija, Italija in Nemčija. Uvodna tekma bo pravi spektakel, saj se bosta branilka naslova Italija in Romunija pomerili na prostem, v izjemni kulisi arene v Veroni. To bo edina tekma na tem prizorišču. Prvakinje bodo znane 3. septembra v Bruslju.

Slovenke sodelujejo tretjič

Del evropskega prvenstva bodo tretjič v zgodovini tudi Slovenke, ki so se z evropsko elito družile leta 2015 in 2019, medtem ko se jim na zadnje prvenstvo stare celine ni uspelo prebiti. Pod vodstvom italijanskega stratega Marca Bonitte pa so si lani brez poraza znova zagotovile tako želeno vstopnico.

Slovenke na evropskem prvenstvu sodelujejo tretjič. Osnovni cilj je preboj v osmino finala, tihe želje pa segajo še višje. Foto: OZS

Nastopile bodo v izjemno zahtevni skupini A v Gentu. Njihove tekmice bodo aktualne svetovne prvakinje in evropske podprvakinje Srbkinje (trenutno 5. na svetovni lestvici), Poljakinje (7.), ki so v letošnji ligi narodov osvojile bron, domačinke Belgijke (13.), Ukrajinke (22.) in Madžarke (36.). Slovenska izbrana vrsta po zadnji osvežitvi svetovne lestvice zaseda 23. mesto.

Osnovni cilj Slovenk je preboj iz skupine, za kar bo treba skupinski del končati med prvimi štirimi reprezentancami. To jim je leta 2019 ob istem sistemu tudi uspelo. Tihe želje pa segajo še korak dlje.

Na prvih treh obračunih jih čakajo na papirju najbolj zahtevne nasprotnice (Poljska, Belgija, Srbija), tako da gre pričakovati, da bodo svoje priložnosti iskale na zadnjih dveh srečanjih skupinskega dela (Madžarska, Ukrajina). Urnik Slovenk je zahteven, saj bodo edine v svoji skupini s petimi tekmami opravile v šestih dneh (ostale v sedmih, gostiteljice v osmih).

Na evropskem prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Po skupinskem delu štiri najvišje uvrščene napredujejo v izločile boje.

Bonitta zadovoljen z opravljenim delom

V sklopu priprav so odigrale precejšnje število tekem, kar sedemkrat so se pomerile z Grkinjami. Uvodni tekmi sta se končali z neodločenim izidom 2:2. Slovenke so nato dobile naslednje štiri obračune, zadnjega pa Grkinje. Dvakrat so premagale Slovakinje in enkrat z njimi izgubile. Italijan na slovenski klopi Marco Bonitta je z opravljenim delom zadovoljen. Njegove varovanke bodo prvo tekmo odigrale v petek proti Poljakinjam. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pretekli teden so si dvakrat nasproti stale z Azerbajdžankami, enkrat so jih premagale (3:1), na drugi tekmi pa po tie-breaku izgubile. Za konec so se pomerile še s Hrvaticami in zmagale s 3:0.

V slovenskem dresu so zadnjo tekmo odigrale Iza Mlakar, Eva Pogačar, Maša Pucelj, Lorena Lorber Fijok, Eva Zatkovič, Mija Šiftar, Sara Najdič, Mirta Velikonja Grbac, Nika Milošič, Naja Boisa, Anja Mazej, Saša Planinšec, Naja Kukman, Katja Banko in Isa Ramić.

"Na splošno sem zelo zadovoljen z opravljenim delom. Seveda lahko, kot vselej, pokažemo še več. Sem zelo zahteven in tako od sebe kot od svoje ekipe pričakujem veliko. A lahko rečem, da je ekipa pripravljena, da so igralke, od katerih so nekatere dobile več, druge manj priložnost za igro, pripravljene na to evropsko prvenstvo, ki smo si ga priborili prejšnje leto. Želimo igrati najboljše možno," je še pred odhodom na prvenstvo dejal Bonitta.

Njegove varovanke bodo prvo tekmo odigrale v petek ob 20. uri proti Poljakinjam.

Evropsko prvenstvo:

Torek, 15. avgust